Het is officieel: machines zijn ons te slim af. Tenminste: als we een potje Go tegen ze spelen.

Gisteren moest Ke Jie – de beste Go-speler ter wereld – in AlphaGo zijn meerdere erkennen. Het was een nipte overwinning voor de kunstmatige intelligentie: AlphaGo versloeg Ke Jie met een half puntje verschil.

Winst na winst na winst

Ke Jie maakte na het verlies een verslagen indruk. Maar hij mag zich in goed gezelschap weten. Eerder maakte AlphaGo ook al korte metten met de beste Go-speler van Europa: Fan Hui. En vorig jaar moest ook regerend wereldkampioen Lee Sedol in AlphaGo zijn meerdere erkennen.

Over Go

Go is een oosters bordspel. Het bord bestaat uit negentien bij negentien lijnen die samen 361 kruispunten vormen. Spelers mogen om beurten een zwarte of witte steen op een leeg kruispunt plaatsen. Het doel van het spel is om gebieden van het bord te veroveren door ze te omsingelen met stenen van de eigen kleur. Het is een lastig spel. Niet alleen voor mensen, maar juist ook voor een KI. Zo kan een speler gemiddeld kiezen uit 200 stappen en zijn er in het spel meer uitkomsten mogelijk dan er atomen in het universum zijn.

Algoritme verbeteren

Het DeepMind-team – onderdeel van Google – ontwikkelde AlphaGo. Het KI-systeem is met maar één doel gebouwd: Go spelen en zoveel mogelijk potjes winnen. Maar hoe bouw je een systeem dat zo’n ingewikkeld spel kan doorgronden en zelfs de beste Go-spelers kan verslaan? Het begint met het kunstje afkijken. Onderzoekers lieten AlphaGo dertig miljoen zetten tijdens professionele Go-games analyseren, waardoor het algoritme steeds beter werd. “Het leert welke patronen meestal goed zijn en welke slecht uitpakken,” vertelde onderzoeker Demis Hassabis daar eerder over. “AlphaGo leerde dus zijn intuïtie volgen.”

“AlphaGo is nu een leraar voor ons allen”

Leren van KI

Inmiddels zijn de rollen – grappig genoeg – omgekeerd. Nu kijken Go-spelers het kunstje van AlphaGo af. Voorafgaand dachten mensen dat spelen tegen een machine afbreuk zou doen aan het spel. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Mensen zijn door de innovatieve zetten van AlphaGo creatiever gaan spelen. “Elke zet van AlphaGo is verrassend en valt buiten onze verbeelding,” vertelt Go-speler Stephanie Yin. “Het is heel nuttig om na het spel de tijd te nemen om deze zetten te analyseren. AlphaGo is nu een leraar voor ons allen.”

Later deze week – op donderdag en zaterdag – zal Ke Jie het opnieuw opnemen tegen AlphaGo. Misschien dat er dan toch nog een klein gloriemomentje inzit voor de mensheid?