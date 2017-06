De iris reageert – volledig autonoom – precies hetzelfde op licht als de iris in het menselijk oog.

In het menselijk oog bevindt zich de iris: een weefsel dat – door de omvang van de pupil te regelen – bepaalt hoeveel licht er het oog binnenkomt. Dankzij de iris ontvangt het netvlies altijd de juiste hoeveelheid licht en zijn de beelden die het oog detecteert van hoge kwaliteit.

Contactlens

Wetenschappers zijn er nu in geslaagd om een kunstmatige versie van de iris te maken. “De kunstmatige iris lijkt een beetje op een contactlens,” vertelt onderzoeker Arri Priimägi. “En het centrum opent en sluit in reactie op de hoeveelheid licht die de iris raakt.”

Autonoom

De iris is gemaakt van een lichtgevoelig polymeer en functioneert autonoom, zonder energiebron en zonder externe lichtdetectie-systemen. “Een autonome iris die zelfstandig de vorm en omvang van zijn opening regelt in reactie op de hoeveelheid licht die binnenvalt, is een innovatie binnen het onderzoeksveld dat zich richt op onder invloed van licht vervormende materialen,” denkt Priimägi.

Maar wat kun je nu met zo’n kunstmatige iris? In de verre toekomst kan deze wellicht ingezet worden om echte irissen die beschadigd zijn, te repareren. Maar zover is het nog niet, benadrukt Priimägi. “Ons volgende doel is ervoor zorgen dat de iris ook in water functioneert. Een ander belangrijk doel is het vergoten van de gevoeligheid van het apparaat, zodat het ook reageert op kleinere veranderingen in de hoeveelheid invallend licht.”