Rond de evenaar van Europa zouden tot wel 15 meter hoge penitenten te vinden zijn.

Rond de planeet Jupiter cirkelen vele manen. Maar van al deze manen, wint Europa het op populariteit. Astronomen zijn vooral geïnteresseerd in de maan omdat dit de beste plek is – binnen ons zonnestelsel – om op zoek te gaan naar buitenaards leven. Een bezoekje brengen aan Europa staat dan ook al op de agenda. Echter blijkt dat nu toch een tikkeltje lastiger te zijn dan gedacht. Want waar moet een toekomstig ruimteschip landen als het oppervlak vol bepakt staat met meters hoge stekels?

Sporen van leven Het zou best kunnen dat er biologisch materiaal net onder het oppervlak van de maan Europa te vinden is. Als het lukt om de maan Europa een bezoek te brengen, betekent dit dat we helemaal niet diep hoeven te boren voordat we op materiaal stuiten. Lees er hier meer over.

Oceaan

Onder de dikke ijskorst van de maan Europa bevindt zich een grote oceaan. Deze zou bestaan uit vloeibaar zout water, waarin de omstandigheden mogelijk gunstig zijn voor het ontstaan en in standhouden van leven. Heel interessant dus om dat eens van dichterbij te gaan bekijken. Maar het grillige terrein op de maan gooit wellicht roet in het eten. Zo zijn onderzoekers er nog niet uit hoe ze een ruimtevaartuig veilig op de ijzige maan kunnen laten landen. Het oppervlak van Europa bestaat namelijk uit vele groeven en richels. En op dit moment zijn er nog te weinig foto’s van de maan voor handen om te bepalen hoe glad het ijs hiertussen precies is.

Penitenten

Onderzoekers vrezen nu dat het ijs tussen deze groeven en richels in helemaal niet glad zal zijn, maar bestaat uit penitenten. Penitenten zijn uit sneeuw of ijs opgebouwde pieken. Je vindt ze op grote hoogte, bijvoorbeeld in de Andes. De pieken – die allemaal in dezelfde richting wijzen – kunnen op aarde wel enkele meters hoog worden. Eerder onderzoek suggereerde al dat deze hoge stekels ook op Pluto te vinden zijn. En onderzoekers denken nu dat ze ook voorkomen op maan Europa.

Sublimatie

In de studie berekenden de onderzoekers de sublimatiesnelheid van het waterijs op het oppervlak van Europa en vergeleken dit met andere erosieprocessen op de maan. Sublimatie zou namelijk ruwere oppervlakken creëren, terwijl de andere processen juist een gladmakend effect zouden hebben. Uit de bevindingen blijkt dat op de evenaar sublimatie het meest voorkomende erosieproces is. En waarschijnlijk gebeurt dit in zulke grote getale, dat er enorme penitenten zijn ontstaan. Zo denken de onderzoekers dat er zo’n 15 meter hoge penitenten te vinden zijn, met ongeveer 7 meter tussen elke penitent in.

Deze verraderlijke omstandigheden staan vanzelfsprekend een bezoek in de weg. Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk dat hun studie in overweging wordt genomen bij het plannen van een missie naar de maan Europa. Wie komt met dé oplossing?