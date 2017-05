Wolken, regen, rivieren, meren en zeeën: Titan heeft het allemaal. Toch beweren wetenschappers dat Titan meer op Mars lijkt dan op de aarde.

Geologen hebben rivieren op Titan vergeleken met vroegere rivieren op Mars en de jonge aarde. Ze analyseerden hoe rivieren op de grootste maan van Saturnus lopen en konden op die manier een hoogtekaart maken. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen Titan en de aarde. In een paper in het wetenschappelijke vakblad Science gaan de onderzoekers dieper op deze verschillen in.

Zo lijkt het landschap van Titan niet op dat van de aarde. De wetenschappers vermoeden dat dit te maken heeft met het feit dat er geen platentektoniek is op Titan. Op aarde is er wel platentektoniek, wat wil zeggen dat delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar verschuiven. Wetenschappers denken dat platentektoniek belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van leven op aarde.

Platentektoniek

Platentektoniek heeft op aarde een grote invloed op de topografie. Op plekken waar platen botsen, ontstaan bergen. Dit zijn de plaatsen waar rivieren ontspringen. Aangezien er op Titan geen platentektoniek is, wordt de topografie van de planeet gevormd door andere factoren. Deze processen zijn nog onbekend. Een mogelijkheid is dat het landschap van Titan wordt gevormd door veranderingen in de dikte van de ijzige korst van de maan, bijvoorbeeld doordat Saturnus aan deze korst trekt.

Mars

Mars is weer een verhaal apart. De hoogste bergen op Mars zijn schildvulkanen, zoals Olympus Mons en Ascraeus Mons. De topografie van de rode planeet werd miljarden jaren geleden al gevormd door vulkanisme.

Drie verschillende waterwerelden

“Het is bijzonder dat er drie werelden zijn in ons zonnestelsel waar rivieren stroomden of stromen”, zegt professor Taylor Perron van MIT. “Rivieren hebben het landschap veranderd. Door naar deze veranderingen te kijken, leren we meer over de geschiedenis van deze werelden.”