Voortaan gaat de enorme ijsberg door het leven als A-68.

Dat heeft het Amerikaanse National Ice Center (USNIC) bekendgemaakt. Volgens het onderzoekscentrum is de ijsberg zo’n 155 bij 46 kilometer groot.

Antarctica wordt verdeeld in vier kwadranten. Tegen de klok in:

A= 0-90W (Bellingshausen/Weddellzee)

B=90W-180 (Amundsen/oostelijke Rosszee)

C= 180-90E (westelijke Rosszee/ Wilkesland)

D=90E-0 (Amery/oostelijke Weddelzee)

A-68 is dus ontstaan in het eerstgenoemde kwadrant. Mocht er van deze ijsberg een stukje afbreken dan zal dat nieuwe ijsbergje de naam A-68A krijgen.

A-68

De ijsberg ontstond begin vorige week. Aan de hand van satellietbeelden heeft het USNIC het bestaan van de ijsberg bevestigd, waarna deze dus officieel een naam kreeg. Die is weinig opwindend: A-68. De A verwijst naar het kwadrant waarin de ijsberg is ontstaan (zie kader) en 68 geeft aan dat het de 68e ijsberg is die we in dit kwadrant hebben zien ontstaan.

Uiteenvallen

Het USNIC verwacht dat de enorme ijsberg de komende maanden richting het oostnoordoosten – dus langs het Antarctisch Schiereiland – drijft. Uiteindelijk zal de ijsberg naar verwachting in de westenwinddrift belanden, maar waarschijnlijk is deze voor die tijd al in kleinere stukken uiteengevallen.

De Larsen C-ijsplaat is te vinden aan de westzijde van Antarctica en is zo’n 350 meter dik. Een paar jaar geleden werd in de ijsplaat een enorme scheur ontdekt. Die scheur groeide de afgelopen tijd rap en leidde vorige week (ergens tussen 10 en 12 juli) tot de geboorte van een ijsberg die zo’n 5800 vierkante kilometer groot is. Met deze ijsberg is de ijsplaat in één klap tien procent van zijn massa kwijtgeraakt. Wat dat voor de ijsplaat betekent, is nog onduidelijk. “Zal de ijsplaat verzwakken of misschien uiteenvallen, zoals zijn buren Larsen A en -B?” vraagt onderzoeker Kelly Brunt zich af. “Zullen de gletsjers achter de ijsplaat versnellen en direct bijdragen aan een stijgende zeespiegel? Of is dit een normale afkalving?” Wetenschappers weten het niet. Het enige wat ze de komende tijd kunnen doen, is Larsen C nauwlettend in de gaten houden. Ook A-68 zal nauwgezet gemonitord worden.