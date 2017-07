Mensen met veel psychopathische trekjes zijn geen excellente leugenaars van nature, maar simpelweg beter in staat om te leren liegen.

Dat suggereert een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Translational Psychiatry. De wetenschappers baseren hun conclusies op experimenten.

Reactietijd

De onderzoekers verzamelden een aantal proefpersonen en brachten van elke proefpersoon de psychopathische persoonlijkheidstrekken in kaart. Vervolgens legden de onderzoekers de proefpersonen foto’s van voor hen bekende en onbekende personen voor. De proefpersonen moesten vervolgens aangeven of ze de persoon op de foto kenden en kregen soms opdracht om daarover te liegen. De proefpersonen ‘oefenden’ het liegen gedurende twee trainingssessies en bogen zich vervolgens nog één keer over de foto’s. Tijdens de experimenten werd elke keer de reactietijd van de proefpersonen gemeten. Ook werd de hersenactiviteit gemonitord.

Over psychopaten en psychopatische trekjes Wie aan een psychopaat denkt, denkt misschien aan een seriemoordenaar. Maar onderzoeken tonen aan dat je met een handvol psychopatische trekjes net zo goed een zeer succesvol zakenman kan worden. “Het lijdt geen enkele twijfel dat het percentage psychopathische hoge scoorders in de zakenwereld hoger is dan in de bevolking als geheel. Je kunt ze vinden in elke organisatie waar positie en status je macht en controle over anderen geven, en de kans op materieel gewin,” vertelde onderzoeker Bob Hare hier eerder over. Meer weten? Klik hier

Leren liegen

De proefpersonen die veel psychopathische trekjes hadden, bleken na de oefensessies wanneer ze een leugen moesten verkondigen aanzienlijk kortere reactietijden te hebben dan daarvoor. De reactietijd van de proefpersonen met weinig psychopathische trekjes veranderde niet wanneer zij na de oefensessies nogmaals opdracht kregen om te liegen. “Het grote verschil in de prestaties van individuen met veel en weinig psychopatische trekjes na twee oefensessies is opmerkelijk, aangezien er geen significante verschillen waren tussen de prestaties van de twee groepen voorafgaand aan de training,” stelt onderzoeker Tatia Lee. “Onze resultaten voorzien ons van bewijs dat mensen met veel psychopathische trekjes beter in staat zijn om te leren liegen,” voegt onderzoeker Robin Shao toe.

Het brein

Het verschil tussen mensen met veel en mensen met weinig psychopatische trekjes is wellicht te verklaren door de manier waarop hun hersenen leugens verwerken. “Wanneer we liegen, moet de ‘echte’ informatie onderdrukt worden,” stelt Lee. Dat betekent dat in het brein van alles moet gaan gebeuren: hersengebieden die verband houden met het onderdrukken van impulsen (en zelfcontrole behouden), het concentratievermogen en werkgeheugen draaien overuren wanneer we ergens over moeten liegen. Het is dan ook niet zo gek dat we een leugen niet 1,2,3 paraat hebben en onze reactietijd wanneer we ergens over moeten liegen, langer is. Maar wat je dus bij de mensen met veel psychopathische trekjes ziet, is dat zij na een paar keer oefenen veel sneller met een leugen op de proppen komen: hun brein hoefde daartoe al niet meer zo hard te werken. Bij de mensen met weinig psychopathische trekjes bleef het brein onverminderd hard werken wanneer er gelogen moest worden. “Die extra ‘inspanning’ die hun brein moest leveren om de gelogen respons te verwerken kan één van de redenen zijn dat ze de snelheid waarmee ze logen niet verbeterden.”

De onderzoekers erkennen dat meer onderzoek nodig is. Zo namen aan hun studie alleen maar studenten deel. De onderzoekers willen hun studie dan ook graag herhalen onder een groep mensen die representatiever is voor de algemene bevolking.