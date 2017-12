Heb je tijdens de kerstdagen teveel gegeten? Je hoeft niet op de weegschaal te staan: je lichaam weet het al!

Zweedse wetenschappers hebben ontdekt dat het menselijk lichaam een interne weegschaal heeft. “Als het lichaamsgewicht toeneemt, wordt er een signaal naar de hersenen gestuurd om minder te eten”, legt professor John-Olov Jansson van de Sahlgrenska Academie uit. “Zo blijft het lichaamsgewicht constant.”

De onderzoekers gebruikten obese knaagdieren. De onderzoekers hingen gewichtjes aan de dieren, waardoor ze nog zwaarder werden. Opvallend: de periode daarna verloren de dieren evenveel lichaamsgewicht als dat er kunstmatig bijkwam. Door het extra gewicht verbeterden bloedsuikerwaarden en nam de hoeveelheid lichaamsvet af.

Anders dan leptine

Het is voor het eerst in 23 jaar dat er een nieuw mechanisme is gevonden dat het lichaamsvet reguleert. In de jaren negentig werd het hormoon leptine ontdekt door Amerikaanse wetenschappers. De muizen verloren korte tijd na het toedienen van het peptidehormoon leptine tot wel veertig procent van hun gewicht. Bij mensen werkt het toedienen van leptine minder goed als middel om af te vallen.

Behandeling van obesitas?

Het nieuwe mechanisme dat de Zweedse onderzoekers hebben gevonden heeft niets te maken met de hoeveelheid leptine in het bloed. “Door dit mechanisme en leptine te combineren ontstaat er mogelijk een effectieve behandeling van obesitas”, zegt professor Claes Ohlsson van de Sahlgrenska Academie.

Niet zitten, maar bewegen

Wie te zwaar is, doet er goed aan om te bewegen. Ohlsson: “Wanneer iemand met overgewicht vaak zit, denkt het lichaam dat het lichaamsgewicht te laag is. Het resultaat is dat deze persoon meer gaat eten.”

Paper

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het wetenschappelijke vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.