Op maandag 21 januari is vanuit Nederland en België een totale maansverduistering te zien.

En als het weer een beetje meezit, kun je die maansverduistering in zijn geheel vanuit Nederland en België bewonderen. Je moet er alleen wel de wekker voor zetten. De maansverduistering zet namelijk al rond 3.36 uur in en eindigt kort nadat de maan onder de horizon is verdwenen (rond 8.50 uur).

Wat kun je zien?

Aan het begin van de maansverduistering zul je zien dat het lijkt alsof er een hapje uit de maan is: dat deel van de maan wordt niet langer door de zon belicht, omdat de aarde in de weg zit. Naarmate de tijd vordert, wordt dat hapje steeds groter. Tussen 5.41 en 6.44 uur is er sprake van een totale maansverduistering, zo meldt Hemel.waarnemen.com. In die periode valt er geen direct zonlicht op de maan. Maar dat wil niet zeggen dat onze natuurlijke satelliet helemaal niet zichtbaar is. Rood zonlicht dat langs de aarde scheert, wordt afgebogen in de atmosfeer van onze planeet en valt op de maan. Dat indirecte zonlicht geeft de maan een rode gloed. We spreken dan ook wel van een ‘bloedmaan’.

Lekker dichtbij

Wat we tijdens deze maansverduistering ook mee hebben, is dat de maan vrij dicht bij de aarde staat. Je moet weten dat de maan in een iets ovaalvormige baan rond de aarde cirkelt, waardoor de afstand tussen de aarde en de maan varieert. Op 21 januari bereikt de maan perigeum: het punt in de omloopbaan dat het dichtst bij de aarde staat. Hierdoor lijkt deze ietsje groter.

Als het weer meewerkt, is er komende maandag dus wat moois aan de hemel te zien. Zie je het niet zitten om de wekker op 3.36 uur te zetten? Overweeg dan eens om vanaf 6.15 uur te kijken. Je kunt dan de bloedmaan spotten en in de uren erna zien hoe deze langzaam maar zeker weer zichzelf wordt. Is zelfs 6.15 uur in deze donkere januarimaand onbespreekbaar? Dan kun je ook rustig de volgende maansverduistering afwachten. In september 2025 is vanuit Nederland weer een totale maansverduistering zichtbaar.