Geen dure parfums of kettingen, maar een flinke zeespons.

Tot die verbazingwekkende ontdekking kwamen Australische onderzoekers nadat ze dolfijnen die tot de soort Sousa sahulensis behoren, bestudeerden. Vanaf boten observeerden de onderzoekers de dolfijnen, die voor de kust van Australië leven.

Tadaa!

En op een gegeven moment zagen ze hoe een mannetje naar de zeebodem dook, een grote zeespons losmaakte, op zijn neus liet balanceren en vervolgens naar een vrouwtje toe duwde. “Eerst stonden we perplex,” vertelt onderzoeker Simon Allen. “Maar naarmate we door de jaren heen vaker het water opgingen, stapelde het bewijs zich op.” Herhaaldelijk zagen de onderzoekers hoe mannelijke dolfijnen vrouwtjes trakteerden op grote zeesponzen.

Opvallend genoeg bleken mannetjes wanneer ze er op uit waren om een vrouwtje het hof te maken, ook samen te werken met andere mannetjes. Het is vreemd,” stelt onderzoeker Stephanie King. “Aangezien voortplantingssucces niet gedeeld kan worden.”

Sterk

“Hier hebben we één van de sociaal gezien meest complexe dieren op aarde en ze gebruiken sponzen – niet om mee te jagen, maar als cadeau,” stelt Allen. Het is uniek. Het komt namelijk – behalve onder mensen dan – maar zelden voor dat dieren objecten gebruiken om soortgenoten het hof te maken. De onderzoekers denken dat de dolfijnen middels de cadeaus aan de vrouwtjes willen laten zien hoe sterk ze zijn en dat ze goede partners zijn.

Of de cadeautjes de kansen van de mannetjes bij de vrouwtjes ook daadwerkelijk vergroten, is op dit moment nog onduidelijk. De onderzoekers hopen dat in de nabije toekomst – middels gedrags- en genetisch onderzoek – uit te pluizen.