Hallo!

De twee kleine maantjes van Mars – Phobos en Deimos – zijn vanaf de aarde alleen te zien door hele goede telescopen. Maar ruimtesonde Mars Odyssey heeft een beter zicht op de twee en legde ze meteen maar even in een video vast.

Video

De video bestaat uit 19 foto’s die in een periode van 17 seconden zijn opgenomen. De beelden zijn gemaakt op 15 februari 2018. Op het moment van de foto’s was het ruimtevaartuig ongeveer 5.615 kilometer van Phobos verwijderd. De afstand tot Deimos was rond de 19.670 kilometer.

Bewegen ze nou?

In het filmpje lijkt het net alsof de twee manen bewegen. Maar dat is gezichtsbedrog! Laat je niets wijsmaken, het is Mars Odyssey zelf die in de 17 seconden net vanaf een andere plek een kiekje maakt.

Wist je dat… …De twee manen van Mars misschien zijn ontstaan na een enorme meteorietinslag op de rode planeet? Zo zouden Phobos en Deimos zijn ontstaan uit het puin. Dit zou verklaren waarom de manen bestaan uit een mix van Martiaans en niet-martiaals materiaal.

Phobos

Mars Odyssey bracht al eerder een bezoekje aan één van de manen van Mars. Zo legde hij vorig jaar september ook al Phobos op beeld vast. De ruimtesonde is al sinds 2002 op onderzoek uit rond de planeet Mars, maar kan pas sinds kort de maan Phobos goed in beeld brengen. Phobos is één van de kleinste maantjes in ons zonnestelsel en lijkt een beetje op een rugbybal: de langste kant is 27 kilometer lang. Leuk weetje: Phobos is de enige maan in het zonnestelsel die sneller om zijn moederplaneet draait dan dat de moederplaneet rond zijn eigen as draait. Zo doet Phobos er 7 uur en 39 minuten over een rondje om de rode planeet, terwijl een dag op Mars 24 uur en 40 minuten duurt.

Mars Odyssey is de langst opererende ruimtesonde die ooit naar de vierde planeet is gestuurd. En hij heeft al behoorlijk wat ontdekkingen gedaan. Zo heeft hij bijvoorbeeld waterijs onder het oppervlak van de rode planeet ontdekt. Daarnaast is Mars Odyssey ook een belangrijke schakel in het contact tussen Marsrover Opportunity en de Aarde.