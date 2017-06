Meer dan drie miljard jaar geleden stond er water in de Gale-krater op Mars. Wetenschappers beweren dat het meer verschillende leefmilieus kende.

Uit een analyse van NASA’s Curiosity-rover blijkt dat het ondiepe water rijker was aan oxidanten dan het diepere water. “Op bepaalde momenten was een deel van het water zuurstofrijker dan op andere momenten”, zegt wetenschapper Roger Wiens, co-auteur van het paper in het wetenschappelijke vakblad Science. “Dit is belangrijk, want het bepaalt welke mineralen er zijn afgezet op de bodem en omdat zuurstof nodig is voor leven. Toch is het goed om te weten dat toen er meren op Mars waren, dat fotosynthese nog niet was ‘uitgevonden’ op aarde, dus er werd nog weinig met zuurstof gedaan.”

“Er waren allerlei verschillende leefmilieus in hetzelfde Martiaanse meer”, vertelt onderzoeker Joel Hurowitz van de Stony Brook universiteit. “Dit zien we ook in meren op aarde. Diversiteit is belangrijk, want hierdoor zijn er meerdere mogelijkheden voor verschillende microben om te overleven.” Zo leven in aardse meren microben die beter gedijen in een oxidantenrijke omgeving, terwijl andere micro-organismen liever kiezen voor een oxidantenarme omgeving.

Het is onbekend of er ooit leven was op Mars. Het is daarom belangrijk dat wetenschappers eerst reconstrueren hoe de situatie miljarden jaren geleden op de rode planeet was. Wat was de samenstelling van meren en oceanen? Hoe zag de atmosfeer er precies uit? Zo kan – op basis van een model – uiteindelijk bepaald worden hoe groot de kans is dat er ooit leven was op Mars en waar we wellicht sporen van leven kunnen terugvinden. Als er überhaupt nog sporen zijn, natuurlijk.

Curiosity heeft al meer dan zestien kilometer afgelegd sinds zijn aankomst op Mars in 2012. Het hoofddoel van de missie is het bestuderen van hogergelegen lagen op Mount Sharp. Eind vorig jaar ontdekte Curiosity dat het erop lijkt dat in de Gale-krater langdurig chemische reacties plaatsvonden die op aarde cruciaal zijn gebleken voor leven. Eergisteren werd er bewijs gepresenteerd dat Mars langdurig vloeibaar water herbergde.