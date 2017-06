Hij heeft zes wielen en is is niet te stoppen. We hebben het natuurlijk over Marsrover Curiosity!

Met behulp van de meest krachtige telescoop die ooit naar Mars is gestuurd heeft de Mars Reconnaissance Orbiter de bergbeklimmende rover gespot. Een hele prestatie. Want de rover is slechts zo groot als een auto en de Mars Reconnaissance Orbiter bevindt zich meer dan 200 kilometer boven het oppervlak van de rode planeet.

Zandduintjes

Op de foto zien we de rover in een bergachtig landschap. Op het moment dat de foto gemaakt werd, had Curiosity juist enkele actieve zandduintjes aan de voet van Mount Sharp bestudeerd. Het volgende punt op Curiosity’s agenda: verder bergopwaarts enkele gesteenten bestuderen.

Gelaagde berg

Curiosity landde bijna vijf jaar geleden in de Gale-krater. In het hart van deze krater bevindt zich Mount Sharp, Deze berg is opgebouwd uit verschillende lagen sedimenten. Elke laag stamt weer uit een ander tijdperk. Door de verschillende lagen te bestuderen, hopen onderzoekers meer te weten te komen over de (klimaat)omstandigheden op Mars en hoe die door de tijd heen veranderden.

Eerder onderzoek van Curiosity heeft al aangetoond dat de Gale-krater er in een ver verleden heel anders moet hebben uitgezien dan nu het geval is. Zo moet de krater ooit gevuld zijn geweest met water.