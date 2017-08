Het suggereert dat ons lijf een veel grotere diversiteit aan microben herbergt dan gedacht.

Tot die opzienbarende conclusie komen onderzoekers van Stanford University nadat ze DNA-fragmenten die in het menselijk bloed circuleren, bestudeerden. Van alle niet-menselijke DNA-fragmenten die de onderzoekers aantroffen, bleek 99% niet terug te vinden te zijn in bestaande databanken met genetische informatie.

Verbazingwekkend

Het lijkt verbazingwekkend dat wetenschappers nu pas ontdekken dat er zoveel onbekende microben in het menselijk lichaam huizen. Toch is het niet zo heel gek, aldus de onderzoekers achter deze nieuwe studie. Tijdens eerdere onderzoeken naar het menselijk microbioom – het geheel van de micro-organismen in en op ons lijf – werd vaak maar naar één deel van het lichaam gekeken. Bijvoorbeeld de darmen of de huid. Tijdens dit onderzoek werden echter bloedmonsters gebruikt die een veel completer beeld geven van alles wat in het menselijk lichaam te vinden is. Daarnaast zijn onderzoekers vaak geneigd om zich tijdens dergelijke studies te richten op een paar interessante microben en kijken ze vervolgens niet naar al die andere microben. “Er zijn waarschijnlijk wel interessante, nieuwe dingen te ontdekken, maar dat is dan niet relevant voor het experiment dat mensen op dat moment willen doen,” legt onderzoeker Mark Kowarsky uit. Pas toen Kowarsky en collega’s onbevangen naar bloedmonsters gingen kijken, stuitten ze op de grote diversiteit aan micro-organismen.

“We hebben door deze studie het aantal bekende virussen in de TTV-familie verdubbeld”

Proteobacteriën

De onderzoekers hebben de onbekende micro-organismen natuurlijk aan een nader onderzoek onderworpen. Het grootste deel ervan bleek te behoren tot de proteobacteriën, waartoe ook bekende ziekteverwekkers als E. coli en Salmonella gerekend kunnen worden. Ook werden er heel wat nog niet eerder geïdentificeerde virussen aangetroffen die behoren tot de TTV-familie (Transfusion Transmitted Virus). “We hebben door deze studie het aantal bekende virussen in deze familie verdubbeld,” stelt onderzoeker Stephen Quake. De TTV-familie is grofweg onder te verdelen in twee groepen: virussen die mensen infecteren en virussen die dieren infecteren. Maar veel van de virussen die de onderzoekers nu in het menselijk lichaam hebben gevonden, passen in geen van beide groepen. “We hebben nu een heel nieuwe klasse van virussen gevonden die mensen infecteren maar meer lijken op de virussen die dieren infecteren.”

De onderzoekers zijn voornemens in de toekomst ook het microbioom van andere soorten op deze manier te bestuderen. “Er zijn allerlei virussen die van de ene soort overspringen op mensen en we dromen ervan om nieuwe virussen te ontdekken die uiteindelijk een pandemie onder mensen kunnen veroorzaken.” Want als we die virussen voor die tijd kunnen doorgronden, kunnen we zo’n uitbraak mogelijk voorkomen of in ieder geval beter managen. “We wapenen dokters die zich richten op infectieziekten met een heel nieuwe set aan microben die ze kunnen volgen en bestuderen om uit te zoeken of ze ziekten veroorzaken.”