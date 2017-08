KIC 8462852 zou in plaats van een buitenaardse megastructuur ook een geringde gasreus kunnen herbergen.

Met die hypothese komen onderzoekers in dit paper op de proppen. Ze baseren zich op simulaties.

Er is inmiddels actief gezocht naar aliens in de omgeving van KIC 8462852. Maar zonder resultaat. Onderzoekers konden geen buitenaardse radiosignalen noch laserpulsen vinden.

Mogelijke verklaringen

KIC 8462852 spreekt tot de verbeelding. De helderheid van de ster neemt namelijk onregelmatig af. En de mate waarin de helderheid van de ster afneemt, fluctueert ook. En onderzoekers weten nog altijd niet goed hoe dat komt. En dus wordt er volop gespeculeerd. De ene onderzoeker denkt dat een zwerm kometen het licht van de ster zo af en toe tegenhoudt (zie de afbeelding bovenaan dit artikel). Weer anderen denken dat aliens de boosdoeners zijn: ze zouden bijvoorbeeld een Dysonbol rond de ster kunnen hebben gebouwd (zie kader). En dan zijn er ook nog onderzoekers die denken dat de ster vrij recent een planeet heeft verorberd.

Gasreus

En nu kunnen we dus een nieuwe theorie aan het rijtje toevoegen. Een viertal onderzoekers denkt dat de onregelmatige dipjes in de helderheid van de ster te wijten zijn aan de aanwezigheid van een gasreus – à la Saturnus – met een tamelijk omvangrijk ringenstelsel.

Simulaties

In hun simulaties gingen onderzoekers ervan uit dat de gasreus vrij dicht bij de ster staat en zijn ringen niet op één lijn staan met de evenaar. Wanneer deze planeet voor de ster langsbeweegt, wordt het sterlicht eerst alleen tegengehouden door het voorste deel van het ringenstelsel, daarna door dat deel van het ringenstelsel plus de planeet en vervolgens door de planeet en het complete ringenstelsel. En aan het einde van de overgang zou het licht van de ster nog kort alleen door het achterste deel van het ringenstelsel worden tegengehouden. Het kan de rommelige afnames in de helderheid van KIC 8462852 ten dele verklaren. Maar de onderzoekers zijn nog niet klaar: zoals gezegd staan de ringen wat scheef en daardoor houden ze tijdens elke overgang andere hoeveelheden sterlicht tegen. Dat is met name goed merkbaar op de momenten dat alleen het voorste of achterste deel van het ringenstelsel zich voor de ster bevindt. Uit de simulaties blijkt bovendien dat de ster trekt aan de gasreus en zijn ringen. En daardoor gaan de ringen – overdreven gezegd – wiebelen, wat vanzelfsprekend tot nog meer veranderingen in de helderheidsafname van de ster leidt.

Trojanen

Het is niet helemaal nieuw dat onderzoekers er een geringde planeet bijhalen om het vreemde gedrag van KIC 8462852 te verklaren. Dat gebeurde een paar maanden geleden ook al. Alleen gingen onderzoekers toen uit van een veel groter hemellichaam dat bovendien vergezeld moest gaan door Trojanen om de afnames in helderheid goed te kunnen verklaren.

Het lijkt er voor nu sterk op dat het mysterie van KIC 8462852 de gemoederen nog wel een tijdje blijft bezighouden.