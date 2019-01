Door deze botsing zou ons zonnestelsel zomaar in de interstellaire ruimte kunnen belanden.

Sterrenstelsels zoals onze eigen Melkweg worden omringd door een groep kleinere satellietstelsels, net zoals bijen rond een korf cirkelen. Hoewel dit voor vele miljarden jaren goed gaat, komt het af en toe voor dat er een satellietstelsel naar het centrum beweegt, in botsing komt met het moederstelsel en vervolgens verslonden wordt. Onderzoekers van de Universiteit van Durham voorspellen in een nieuwe studie dat dit over een paar miljard jaar waarschijnlijk te gebeuren staat met de Grote Magelhaense Wolk, die op dit moment op ramkoers ligt met de Melkweg. “Hoewel twee miljard jaar een extreem lange tijd is in vergelijking met een mensenleven, is het slechts zeer kort op kosmische tijdschalen,” zegt hoofdauteur Marius Cautun.

Wist je dat… …Wetenschappers voorspellen dat de Melkweg in ongeveer acht miljard jaar zal botsen met een andere buur; het Andromedastelsel?

De Grote Magelhaense Wolk

De Grote Magelhaense Wolk is het helderste satellietstelsel rond de Melkweg en ligt ongeveer 163.000 lichtjaren van de aarde vandaan. Astronomen dachten tot voor kort dat het satellietstelsel voor miljarden jaren rond de Melkweg zou blijven cirkelen of misschien op den duur zou ontsnappen aan de zwaartekracht van onze Melkweg. Maar recente metingen tonen aan dat de Grote Magelhaense Wolk over veel meer donkere materie beschikt dan gedacht. Hierdoor wordt het satellietstelsel als het ware naar de Melkweg toegetrokken. “Als de Grote Magelhaense Wolk wordt verslonden, zal dit ook grote schade aanrichten aan onze Melkweg,” zegt Cautun.

Zwarte gat

De onderzoekers stellen dat de botsing het slapende zwarte gat in onze Melkweg wakker zou kunnen maken. Het zwarte gat zal vervolgens om zich heen reiken en zich voeden met omringend gas, waardoor het gat tot wel tien keer in omvang zou kunnen toenemen. Het nu actieve zwarte gat zal vervolgens energierijke straling uitstralen, wat zich uit in kosmisch vuurwerk. Echter zou deze gebeurtenis nog weleens een staartje kunnen hebben. Zo zeggen de onderzoekers dat er door de botsing een kleine kans bestaat dat ons zonnestelsel de interstellaire ruimte in wordt geslingerd.

De onderzoekers denken dat het waarschijnlijk een waar spektakel worden. “Ons universum is voortdurend in beweging, vaak door gewelddadige gebeurtenissen zoals de aanstaande botsing met de Grote Magelhaense Wolk,” zegt onderzoeker Carlos Frenk. “Onze nakomelingen zullen – als we gespaard worden voor echte dramatische gevolgen – getrakteerd worden op prachtig kosmisch vuurwerk.”