Het kan wellicht (deels) verklaren waarom gehuwden doorgaans gezonder zijn dan mensen die single of gescheiden zijn.

Wetenschappers verzamelden 572 gezonde proefpersonen die tussen de 21 en 55 jaar oud waren. Alle proefpersonen stonden meerdere malen per dag, op drie niet-opeenvolgende dagen wat speeksel af. De onderzoekers keken vervolgens hoe hoog de cortisolwaarde van het speeksel was. Cortisol is een stresshormoon. En wanneer je langdurig gestrest bent, resulteert dat in een hogere cortisolwaarde.

Cortisolwaarde

Uit het onderzoek bleek dat mensen die getrouwd waren steevast een lagere cortisolwaarde hadden dan de mensen die nooit gehuwd waren geweest of gescheiden waren. Dat is te lezen in het blad Psychoneuroendocrinology.

Door de dag heen

De onderzoekers keken ook hoe de cortisolwaarde zich door de dag heen ontwikkelde. Normaliter is het zo dat de cortisolwaarde wanneer je wakker wordt, piekt en vervolgens gedurende de dag zakt. Bij de gehuwde proefpersonen bleek de cortisolwaarde veel sneller af te nemen dan bij de proefpersonen die nooit gehuwd waren geweest of gescheiden waren.

Het onderzoek is interessant. Uit verschillende studies is namelijk gebleken dat mensen die gehuwd zijn doorgaans gezonder zijn dan mensen die single of gescheiden zijn of wiens wederhelft overleden is. Grote vraag was echter altijd hoe het huwelijk precies van invloed was op de gezondheid. Dit onderzoek suggereert dat ongehuwden meer stress ervaren dan mensen die getrouwd zijn en daardoor een hogere cortisolwaarde hebben. En die hogere cortisolwaarde kan weer van invloed zijn op de gezondheid. Zo kan een verhoogde cortisolwaarde de wijze waarop het lichaam omgaat met ontstekingen verstoren en zo indirect leiden tot (een verergering van) verschillende ziekten. De onderzoekers wijzen er daarnaast op dat een snelle afname van de cortisolwaarde in de ochtend – iets wat we zien bij gehuwden – onder meer geassocieerd wordt met een kleinere kans op hartziekten en een langere levensduur onder kankerpatiënten. “Deze gegevens geven meer inzicht in de wijze waarop onze intieme sociale relaties van invloed kunnen zijn op onze gezondheid,” concludeert onderzoeker Sheldon Cohen.