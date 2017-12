Onderzoekers denken van wel!

In het blad Frontiers in Physiology schrijven wetenschappers dat het erop lijkt dat wij onze piek op meerdere vlakken bereikt hebben. Zo zouden we zo langzamerhand tegen onze maximale levensduur aanlopen en de maximale lichaamslengte hebben bereikt. Ook zouden we qua fysieke prestaties ons plafond naderen.

Data

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze eerdere studies analyseerden. Deze studies waren gebaseerd op data die een periode van zo’n 120 jaar bestreek. En uit die data zou blijken dat de maximale levensduur, maximale lichaamslengte en de fysieke prestaties afvlakken. “Deze kenmerken nemen niet langer toe, terwijl er wel sprake is van voortdurende vooruitgang op het gebied van voeding, geneeskunde en wetenschap,” aldus onderzoeker Jean-François Toussaint. “Dat suggereert dat moderne samenlevingen onze soort in staat gesteld hebben om zijn limiet te bereiken. En wij zijn de eerste generatie die zich daarvan bewust zal worden.”

De toekomst

Hoe ziet de toekomst van de mens er dan uit? We zullen afscheid moeten nemen van het feit dat mensen generatie na generatie langer leven, een grotere lichaamslengte bereiken en fysiek tot meer in staat zijn. Het betekent heel concreet bijvoorbeeld dat er in de nabije toekomst in de sport steeds minder records worden gebroken. Tegelijkertijd verwachten de onderzoekers dat naarmate de tijd vordert ook een steeds groter deel van de wereldbevolking tegen de limieten van de menselijke soort aan zal lopen. Het betekent bijvoorbeeld dat steeds meer mensen de maximale leeftijd bereiken, maar daar niet of zelden overheen gaan.

Dalende trends dreigen

Daarnaast sluiten de onderzoekers niet uit dat onze maximale levensduur en lichaamslengte in de nabije toekomst teruglopen. En als dat gebeurt, hebben we het waarschijnlijk aan onszelf te danken. En wel doordat we een enorme negatieve impact hebben op het milieu en klimaat. “Het waarnemen van dalende trends kan een vroeg signaal zijn dat er iets ten kwade veranderd is,” denkt Toussaint. “De lichaamslengte is het afgelopen decennium in sommige Afrikaanse landen al afgenomen, wat suggereert dat sommige samenlevingen niet langer in staat zijn om voldoende voeding te geven aan hun kinderen en de gezondheid van hun jongere inwoners te handhaven.”

De grote uitdaging zal zijn om de limieten die de onderzoekers in hun studie schetsten, vast te blijven houden en een steeds groter deel van de wereldbevolking in staat te stellen om deze limieten te bereiken.