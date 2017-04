Uit een nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen met een smalle onderkaak een 25% grotere kans hebben om linkshandig te zijn.

Mensen met een smalle onderkaak hebben vaak een overbeet. Tevens hebben zij een grotere kans op tuberculose. Dit is een ernstige infectieziekte, waar dagelijks circa 5.000 mensen aan sterven. De meeste tuberculosepatiënten komen uit China en India, maar ook in landen als Rusland, Indonesië en Brazilië lijden velen aan tbc. In Nederland en België zijn er maximaal een paar duizend tbc-patiënten per jaar.

Onderzoeker Philippe Hujoel van de universiteit van Washington heeft de resultaten van 13.663 enquetes geanalyseerd. Daaruit blijkt dat ondervraagden met een convex gezichtsprofiel, een terugliggende kin en een overbeet een 25% grotere kans hebben om linkshandig te zijn. Dit kan hij met 95% zekerheid zeggen, zo meldt Hujoel in het paper in het wetenschappelijke vakblad Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition.

2000 jaar oude wijsheid

“Bijna 2.000 jaar geleden was er een Griekse arts die ontdekte dat een smalle onderkaak de kans op tuberculose vergrootte”, vertelt professor Philippe Hujoel. “Hij bleek gelijk te hebben. In de twintigste eeuw werd het verband tussen die twee gevonden.”

Verschillen per land

Het verklaart waarom er in bepaalde landen meer linkshandigen wonen. Zo komt linkshandigheid veel voor in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat relatief veel Britten een smal gezicht hebben. Eskimo’s bleken in de negentiende eeuw tuberculose-resistent. De Inuit hebben juist weer een breed gezicht en zijn vrijwel allemaal rechtshandig.

Hoe erg is het om linkshandig te zijn?

Niet erg. Linkshandigheid heeft namelijk ook voordelen. Zo hebben zij een voordeel bij contactsporten, zijn linkshandigen oplossingsgericht en kunnen ze makkelijker schrijven. Lees hier nog zes andere voordelen waar linkshandigen van profiteren.