De camera heeft het overleefd. Maar produceerde wel wat eigenaardige foto’s.

In oktober 2014 maakte de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera aan boord van NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter een eigenaardige foto. De foto wordt deels gekenmerkt door een zigzagpatroon. En dat is gek, want normaliter maakt deze camera superscherpe foto’s. Wat is er gebeurd? NASA heeft het uitgezocht en kan maar één conclusie trekken: de camera (zie kader) is geraakt door een meteoroïde.

De camera De Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) bestaat uit drie camera’s. Twee Narrow Angle Cameras (NACs) maken zwartwitfoto’s met een hoge resolutie. De derde Wide Angle Camera maakt foto’s met een iets lagere resolutie en maakt daarbij gebruik van filters die informatie verschaffen over de eigenschappen en kleur van het maanoppervlak. De linker Narrow Angle Camera zou in 2014 door een meteoroïde zijn geraakt.

Simulaties

Maar hoe groot was die meteoroïde precies? Wetenschappers voerden simulaties uit om dat te achterhalen. Tijdens deze simulaties lieten ze objecten van verschillende grootte op de camera botsen en keken welke botsingen resulteerden in een foto die net zo verstoord was als het exemplaar dat de maanorbiter in oktober 2014 naar de aarde had gestuurd.

0,8 millimeter

De simulaties wijzen uit dat de meteoroïde die de camera raakte ongeveer 0,8 millimeter groot was. De onderzoekers gaan er hierbij vanuit dat deze een snelheid van 7 kilometer per seconde had. De dichtheid van de meteoroïde zou vergelijkbaar zijn geweest met die van een gewone chondriet, oftewel 2,7 gram per kubieke centimeter. “De meteoroïde reisde veel sneller dan een weggeschoten kogel,” vertelt onderzoeker Mark Robinson.

Uniek

Dat de effecten van de inslag op foto zijn vastgelegd, is heel bijzonder. De camera aan boord van de maanorbiter maakt alleen foto’s bij daglicht en is zelfs dan slechts 10 procent van de tijd actief.

“Een meteoroïde-inslag op de LROC NAC herinnert ons eraan dat de LRO constant wordt blootgesteld aan de gevaren van de ruimte,” stelt onderzoeker Noah Petro. “En terwijl we de maan blijven verkennen, herinnert het ons eraan hoe waardevol de data is die deze terugstuurt.”