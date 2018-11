De gemiddelde sneeuwdiepte is sinds 1951 in heel Europa met ongeveer 12 procent per decennium gedaald.

Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek, verschenen in het blad Geophysical Research Letters. Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers die verbonden zijn aan de Wageningen University, het KNMI en de Britse tegenhanger daarvan: het Met Office.

Afname

De onderzoekers bogen zich over de gegevens van meer dan zes decennia sneeuwbedekking en klimaat. Die gegevens waren afkomstig van duizenden weerstations in heel Europa en schetsen een duidelijk beeld: de sneeuwbedekking neemt in vrijwel heel Europa af. Alleen de allerkoudste gebieden weten aan deze trend te ontsnappen.

Klimaatverandering

De cijfers onthullen dat de gemiddelde sneeuwdiepte sinds 1951 in heel Europa met ongeveer 12 procent per decennium is gedaald. Daarnaast blijkt dat de sneeuwdiepte vanaf de jaren tachtig versneld afnam. “Het is het resultaat van een combinatie van stijgende temperaturen en de effecten van klimaatverandering op de neerslag,” aldus onderzoeker Ryan Teuling. “Het broeikaseffect zorgt enerzijds voor extremere neerslag. Anderzijds leiden hogere temperaturen tot minder sneeuwophopingen.”

Het is slecht nieuws voor de mensen die een winterwonderland en bijbehorende sneeuwpret wel kunnen waarderen. Maar een afname van de sneeuwbedekking heeft nog meer – en serieuzere – implicaties. “In onze studie laten we zien dat de sneeuwaccumulatie in Europa dramatisch afneemt, wat grote implicaties heeft voor de beschikbaarheid van zoet water tijdens de smeltperiode in de lente.”