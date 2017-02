Wind jij je vreselijk op als iemand op een cracker knaagt of wanneer een kind met zijn nagels op een schoolbord krast? Mogelijk lijdt je aan misofonie. Voor het eerst hebben onderzoekers bewezen dat misofonie een aandoening is.

Misofonie is een aandoening waarbij een specifiek geluid iemand ontzettend boos kan maken. Daarbij moet je denken aan geluiden als typen op een toetsenbord, klikken met een pen, met hakken op een harde vloer lopen of eetgeluiden. Natuurlijk zijn dit geen prettige geluiden en ergert iedereen zich aan een collega die als een Neanderthaler op een toetsenbord loopt te rammen, maar bij misofonie gaat dit een paar stapjes verder. Hoewel er een Vereniging Misofonie in Nederland is, was er tot op heden nauwelijks wetenschappelijke literatuur beschikbaar. Daar is nu verandering in gekomen.

Hersenscans

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het brein van mensen die lijden aan misofonie daadwerkelijk anders reageert op bepaalde geluiden. Britse wetenschappers hebben de hersenen van 42 mensen gescand, waarvan er 20 lijden aan misofonie. Ondertussen speelden onderzoekers verschillende geluiden af, van neutrale geluiden (het tikken van regel) en onplezierige geluiden (geschreeuw) tot de ‘trigger’-geluiden van de individuen.

Wanneer iemand met misofonie zijn ‘trigger’-geluid hoort – bijvoorbeeld eetgeluiden – slaat het brein op hol. “De basisreactie is boosheid”, vertelt Dr Sukhbinder Kumar aan BBC. “Het lijkt in eerste instantie een normale reactie, maar daarna neemt de boosheid in overdreven mate toe.”

Current Biology

Het paper van de onderzoekers is te lezen in het wetenschappelijke vakblad Current Biology. Kumar: “Dit is goed nieuws voor mensen met misofonie, omdat we voor het eerst aantonen dat er echt sprake is van een verschil in de structuur en het functioneren van het brein.”

Wat te doen?

Helaas is er geen medicijn of wondermiddel tegen misofonie. Er zijn wel copingsmechanismen. Zo kan iemand die lijdt aan misofonie oordopjes in doen in een omgeving waar een ‘trigger’-geluid vaak te horen is. Voorbeeld: wie enorm boos wordt van tikken op een toetsenbord, kan de oordopjes op het werk dragen.