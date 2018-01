Archeologen ontdekken in Israël de oudste resten van een moderne mens die ooit buiten Afrika zijn teruggevonden.

De onderzoekers ontdekten de resten – een bot uit de bovenkaak en enkele tanden – in een grot die onderdeel uitmaakt van de berg Karmel. Met behulp van verschillende dateringstechnieken werd vervolgens de leeftijd van de fossiele resten vastgesteld. Het wijst uit dat de resten tussen de 175.000 en 200.000 jaar oud zijn. En daarmee zijn het de oudste resten die ooit buiten Afrika van een moderne mens zijn ontdekt.

Herschrijven

Bovendien dwingt het ons om de tijdlijn omtrent de migratie van moderne mensen uit Afrika te herschrijven. Want de fossiele resten stammen uit een tijd waarvan werd gedacht dat moderne mensen nog altijd louter in Afrika te vinden waren. Maar blijkbaar hadden zij Afrika toen dus reeds verlaten: zeker 50.000 jaar eerder dan aangenomen.

Opwindend

Onderzoeker Rolf Quam noemt het “een opwindende ontdekking”. “Dit is het helderste bewijs tot nu toe dat aantoont dat onze voorouders veel eerder uit Afrika kwamen zetten dan we dachten. Het betekent ook dat moderne mensen mogelijk gedurende een langere periode andere archaïsche mensen ontmoetten en de interactie met hen aangingen, wat weer meer mogelijkheden bood voor een culturele en biologische uitwisseling.”

Moderne mens

Maar hoe weten de onderzoekers zo zeker dat de resten die in Israël zijn ontdekt toebehoren aan een moderne mens? Wat dat betreft zijn ze natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Zo maakten ze onder meer virtuele 3D-modellen van de fossiele resten, om deze tot in de kleinste details te kunnen vergelijken met resten van andere mensachtigen uit Afrika, Europa en Azië. De analyse wijst uit dat het Israëlische fossiel duidelijk kenmerken van moderne mensen bezit. Bovendien mist het fossiel de kenmerken die we louter bij Neanderthalers en andere vroegere mensachtigen aantreffen. Daarnaast zijn nabij het fossiel stenen gereedschappen teruggevonden die sterke overeenkomsten vertonen met gereedschappen die bij de eerste moderne mensen in Afrika zijn aangetroffen. Al met al zijn de onderzoekers er dan ook van overtuigd dat we hier met een modern mens te maken hebben.

De ontdekking in Israël is in lijn met verschillende recente studies. Zo suggereerden onderzoekers eerder – op basis van DNA-onderzoek – dat mensen Afrika eerder verlieten dan gedacht (mogelijk meer dan 220.000 jaar geleden). En werden recent in Azië fossielen ontdekt die er eveneens op wijzen dat de moderne mens eerder buiten Afrika opdook dan werd aangenomen.