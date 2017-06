Wetenschappers hebben helder materiaal gevonden in kraters op de zuidpool van de maan. Zij vermoeden dat het gaat om rijp.

Het bewijs hiervoor is afkomstig van NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter. Het ruimtevaartuig heeft veel gegevens verzameld, waaronder temperatuurdata van het oppervlak van onze natuurlijke satelliet. Ook heeft de sonde onderzocht hoeveel licht door het oppervlak wordt teruggekaatst.

“De koudste plekken nabij de zuidpool van de maan zijn ook de helderste plekken”, zegt hoofdauteur Elizabeth Fisher van het paper in het wetenschappelijke vakblad Icarus. “Dit is een sterke aanwijzing dat het hier gaat om de aanwezigheid van rijp.”

De rijpafzettingen zijn dun en komen verspreid voor. Daarnaast is het ijs vermengd met regolith, oftewel maanstof. De onderzoekers beweren dat er geen dikke lagen ijs zijn aangetroffen. Je kunt dus niet schaatsen op de maan.

Mogelijk ligt het waterijs al miljoenen of miljarden jaren in deze maankraters. In de kraters op de zuidpool stijgt het kwik niet boven de -160 graden Celsius, waardoor het een veilige en beschutte plek is voor de rijpafzettingen.

Alleen op de zuidpool

Toch zijn er nog wel enkele vragen. Waarom zijn er op de noordpool van de maan nooit heldere plekken aangetroffen? Als er immers ijs op de zuidpool ligt, dan is het aannemelijk dat er ook rijpafzettingen op de noordpool zijn. En waarom liggen er in de donkere, koude kraters van Mercurius 400 keer zoveel ijs dan op de maan?

Hoe oud is het ijs?

Ook is het niet bekend hoe oud het ijs is. Misschien ligt het ijs er al zolang dat het zonnestelsel bestaat, namelijk 4,5 miljard jaar. Een andere mogelijkheid is dat het ijs jonger is en is ontstaan door chemische reacties met zonnewind. Het kan ook een combinatie van deze twee zijn. De oude afzettingen bevinden zich dan onder het oppervlak, terwijl het jonge ijs op het oppervlak van de maan ligt.

Oorsprong van water op aarde

Hoe dan ook is het interessant om uit te zoeken waar het ijs vandaan komt. Wie weet leren we dan ook meer over de oorsprong van water op aarde.