Wat was de functie ervan? Onderzoekers tasten in het duister.

Twee amateur-archeologen ontdekten de hand in de herfst van 2017 en brachten deze vervolgens onder de aandacht van de Zwitserse Archeologische Dienst. Deze heeft de hand nu nader onderzocht en moet concluderen dat deze tussen de 3500 en 3400 jaar oud is. Het betekent dat de hand uit de Bronstijd stamt. Het gaat volgens archeologen om het oudste uit brons gemaakte menselijke lichaamsdeel dat tot op heden is teruggevonden.

Functie

Grote vraag is op dit moment waar de bronzen hand – met een gouden plaatje rond de pols – voor gebruikt werd. Wat opvalt, is dat er ter hoogte van de pols een holte is gecreëerd. Dit wijst erop dat de hand gemaakt was om ergens op te plaatsen. Mogelijk maakte het deel uit van een scepter of een standbeeld. Of was het misschien een soort prothese? Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen.

Graf

Naast de bronzen hand hebben amateur-archeologen ook een menselijke rib en bronzen dolk aangetroffen. Ze stammen beiden ongeveer uit dezelfde tijd. Tijdens nieuwe opgravingen op dezelfde plek heeft de Zwitserse Archeologische Dienst afgelopen zomer het graf van een man aangetroffen. In het graf werd één van de bronzen vingers van de eerder ontdekte hand gevonden, wat erop wijst dat de hand aan deze overledene toebehoorde. Naast de bronzen vinger werden in het graf nog enkele bronzen objecten ontdekt. Ook werden restjes goud teruggevonden. Mogelijk zijn ze afkomstig van het gouden plaatje dat rond de pols van de bronzen hand is gemaakt.

Rijk en machtig

Wat wel vast lijkt te staan, is dat de eigenaar van de bronzen hand een machtige, rijke man was. Dat blijkt niet alleen uit de objecten die met hem begraven werden, maar ook uit het feit dat hij opzettelijk begraven lijkt te zijn boven een veel oudere, door mensen vervaardigde stenen constructie.

Archeologen hopen zich de komende maanden verder over de vondsten te buigen en meer te weten te komen over de functie van de hand. Ook hopen ze te achterhalen of deze lokaal vervaardigd is of niet.