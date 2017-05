En nog steeds weet niemand waarom de helderheid van de ster zo af en toe afneemt.

Astronomen zitten op dit moment op het puntje van hun stoel. Afgelopen vrijdag nam de helderheid van ster KIC 8462852 namelijk weer af. In een paar dagen tijd liep de helderheid met zo’n drie procent terug.

Vreemde afnames in helderheid

Waarom is iedereen daar zo opgewonden over? Daarvoor moeten we even terug naar oktober 2015. Ruimtetelescoop Kepler heeft de blik gericht op de ster KIC 8462852 in de hoop er getuige van te zijn dat de helderheid van de ster regelmatig een pietsje afneemt. Dat kan namelijk wijzen op de aanwezigheid van een planeet die rond de ster cirkelt. En jawel, Kepler ziet de helderheid van de ster afnemen. Maar de ‘dipjes’ in helderheid zijn heel vreemd. Zo zijn ze onregelmatig, zowel qua timing als qua grootte. In een paar maanden tijd neemt de helderheid van de ster met wel 15 tot 22 procent af. Dat zijn abnormale fluctuaties in helderheid. Ter vergelijking: als een exoplaneet voor een ster langs beweegt, houdt deze maar een fractie van het sterlicht tegen.

Mogelijke verklaringen

Grote vraag is dan ook: wat veroorzaakt de afnames in helderheid van KIC 8462852? Er wordt van alles geopperd: het licht zou zo af en toe worden tegengehouden door een planetaire botsing of een zwerm exokometen. De spannendste verklaring? Een door aliens gebouwde megastructuur rond de ster. “Als een buitenaardse beschaving iets zou bouwen, dan zou dit overeenkomen met de date die we nu zien,” vertelde astronoom Jason Wright daar eerder over.

Weer een afname

Inmiddels is het mei 2017 en weten we nog altijd niet waardoor de enorme afnames in helderheid van de ster veroorzaakt worden. Astronomen kunnen maar één ding doen om meer te weten te komen: de ogen op de ster gericht houden en hopen dat de helderheid weer een keertje afneemt. Maar zoals gezegd: dat gebeurt onregelmatig. En dus moet je het maar afwachten. En eind vorige week was het dan zover: in een paar dagen tijd nam de helderheid zo’n 3 procent af. Twitter ontplofte. Astronomen riepen elkaar op om telescopen op de ster te richten en zoveel mogelijk data te verzamelen.

ALERT:@tsboyajian's star is dipping This is not a drill. Astro tweeps on telescopes in the next 48 hours: spectra please! — Jason Wright (@Astro_Wright) 19 mei 2017

En dat is het afgelopen weekend gebeurd. Er rolt volgens astronoom Tabetha Boyajian een complexe lichtcurve uit (je ziet ‘m hieronder).

@LCO_Global 0.4m data in r'-band shows the new #TabbysStar dip is complex, and it is still dipping! pic.twitter.com/Eu8TYLOUlo — Tabetha Boyajian (@tsboyajian) 21 mei 2017

Het is wetenschap in uitvoering. En dus blijft nog onduidelijk waardoor de helderheid van de ster afneemt. Maar als de ster een beetje meewerkt – en ons op meer dipjes trakteert – kunnen astronomen het mysterie wellicht binnenkort oplossen. Tot die tijd houden astronomen alle opties open. De aanwezigheid van buitenaards leven is nog altijd niet de meest waarschijnlijke. Maar zelfs als astronomen straks moeten concluderen dat er echt geen aliens rond KIC 8462852 te vinden is, is dat opwindend. Want het betekent hoe dan ook dat rond deze ster processen spelen die ons tot op heden onbekend zijn. Wordt vervolgd!