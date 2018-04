En stuurt daartoe menselijk sperma naar het internationale ruimtestation.

Voor het eerst zal er in het internationale ruimtestation onderzocht worden hoe menselijk sperma zich in de ruimte – en dus bij een zeer beperkte zwaartekracht – gedraagt en beweegt. De experimenten moeten uitwijzen of een succesvolle bevruchting van een eicel ook in de ruimte tot de mogelijkheden behoort.

Stieren Het sperma van spieren ziet er vrij consistent uit en beweegt ook eigenlijk altijd op dezelfde manier. Daarmee onderscheidt het zich van het sperma van mensen dat zowel qua uiterlijk als bewegingen veel gevarieerder is. Door het sperma van mensen tegelijkertijd met dat van stieren te bestuderen, hopen de onderzoekers nauwkeuriger vast te kunnen stellen welke veranderingen het sperma onder invloed van hun aanwezigheid in de ruimte ondergaat.

Beweging

Dat heeft NASA bekend gemaakt. Het sperma zal nog deze maand richting het ISS worden geschoten. Daar wordt het ontdooid en – samen met sperma van stieren (zie kader) – bestudeerd. Daarbij zal met name gekeken worden hoe het sperma in de ruimte beweegt en wat dat ons vertelt over de kansen op bevruchting.

De taken van een spermacel

Een bevruchting vindt plaats wanneer een spermacel de eicel bereikt en ermee samensmelt. Het vereist kortgezegd twee dingen: de spermacel moet in beweging komen. En de spermacel moet zich voorbereiden op de samensmelting, door nog sneller te gaan bewegen en ervoor te zorgen dat zijn celmembraan vloeibaarder wordt. Maar kan een spermacel dat in de ruimte ook allemaal bewerkstelligen? Dat willen onderzoekers nu uitzoeken.

Stieren en zee-egels

Het is voor het eerst dat daarbij menselijk sperma wordt gebruikt. Eerder is al wel geëxperimenteerd met sperma van zee-egels en stieren. Die experimenten suggereren dat het sperma bij een beperkte zwaartekracht sneller in beweging komt. Tegelijkertijd bleek uit de experimenten ook dat de andere voorbereidingen die de spermacel moet treffen om met een eicel samen te kunnen smelten, veel trager of zelfs helemaal niet plaatsvinden. En vertragingen of andere problemen op dat gebied kunnen betekenen dat er geen bevruchting plaatsvindt.

Onderzoekers staan te popelen om te kijken hoe menselijk sperma op een verblijf in de ruimte reageert. Zodra er videobeelden zijn gemaakt van het sperma in de ruimte, zal het sperma met conserveringsmiddelen worden gemengd en weer terug naar de aade worden gestuurd. Hier zal het uitgebreid geanalyseerd worden. Daarbij wordt gekeken of het sperma het stappenplan in aanloop naar de samensmelting heeft doorlopen en in hoeverre het sperma dat in de ruimte is geweest zich onderscheidt van sperma dat op aarde is gebleven.