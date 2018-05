Ongeveer 84% van de honingbijenvolken heeft de winter van 2017/2018 overleefd.

Het is grofweg vergelijkbaar met wat er in de winter hiervoor gebeurde. Toen overleefde zo’n 86 procent van de honingbijenvolken de winter. “Een hogere overleving zou natuurlijk beter zijn, maar sterfte rond de 15% is niet verontrustend,” aldus onderzoeker Koos Biesmeijer, verbonden aan Naturalis. Interessant is natuurlijk waarom 16% van de bijenvolken het niet gered hebben. Dat wordt op dit moment onderzocht.

Onderzoek

Onderzoekers van Naturalis en Wageningen University benaderden – in samenwerking met de Nederlandse BijenhoudersVereniging en Imkers Nederland – 763 imkers die samen 5570 honingbijenvolken hadden. 4695 van deze volken zijn de winter goed doorgekomen. “Ik ben blij dat bij 55% van de imkers álle volken de winter overleefd hebben,” aldus Bert Berghoef van de Nederlandse BijenhoudersVereniging. Volgens hem is een wintersterfte van 16% redelijk normaal.

Het venijn zat in de staart

Toch is het wel een kleine tegenvaller ten opzichte van cijfers die de NBV eerder presenteerde. Uit polls op de website van de vereniging zou blijken dat slechts 9,3 procent van de honingbijenvolken deze winter is doodgegaan. Het verschil is waarschijnlijk te verklaren doordat deze poll iets te vroeg is uitgevoerd en we tegen het einde van de winter nog een paar koude weken te verduren kregen.

Bijen hebben het wereldwijd moeilijk. Zo ook in Nederland, aldus de Nederlandse BijenhoudersVereniging. Waarom er in de winter zoveel bijen doodgaan, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het een combinatie van factoren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de parasitaire varroamijt die virussen overdraagt. Maar ook insecticiden spelen waarschijnlijk een rol.