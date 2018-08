Het onderzoek toont onder meer aan dat cannabisgebruik samenhangt met persoonlijkheid en psychische gezondheid.

Dat is te lezen in het blad Nature Neuroscience. Een internationaal team van onderzoekers – waaronder ook wetenschappers van de Radboud Universiteit – boog zich voor deze studie over de gegevens van 180.000 mensen. Deze gegevens waren afkomstig uit eerdere studies, een Britse databank en 23andMe (een bedrijf waar particulieren hun genetisch materiaal kunnen laten analyseren).

CADM2

Voor dit onderzoek waren de wetenschappers met name geïnteresseerd in genen die verband houden met cannabisgebruik. Ze vonden er 35. Het meest significante gen is CADM2. Dit gen werd eerder al geassocieerd met alcoholgebruik, risicovol gedrag en persoonlijkheid. “Dat CADM2 ook sterk geassocieerd is met het gebruik van cannabis past in dit plaatje,” stelt onderzoeker Jacqueline Vink.

Genetische overlap

CADM2 is een mooi voorbeeld van genetische overlap: een genetische variant blijkt met verschillende kenmerken geassocieerd te kunnen worden. De onderzoekers vonden nog meer genetische overlap, bijvoorbeeld tussen cannabisgebruik en roken. En cannabisgebruik en psychische gezondheid. Zo bleken mensen die cannabis gebruikten ook een grotere kans te hebben op schizofrenie en autisme. Ook is er genetische overlap tussen cannabisgebruik en persoonlijkheid, waarbij cannabisgebruikers een grotere kans hebben om extravert te zijn en risicovol gedrag te vertonen.

Causale relatie

De onderzoekers diepten de genetische overlap tussen cannabisgebruik en schizofrenie wat verder uit. Zo gingen ze na of er sprake was van een causale relatie. “Met een nieuwe analysetechniek, genaamd ‘Mendeliaanse Randomisatie’ zijn we erin geslaagd om aan te tonen dat schizofreniesymptomen causaal leiden tot een grotere kans op het gebruik van cannabis,” vertelt Vink. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat mensen met schizofrenie cannabis gebruiken als zelfmedicatie. In dit stadium sluiten de onderzoekers overigens niet uit dat cannabisgebruik kan leiden tot schizofrenie.

Het onderzoek naar genen en cannabisgebruik gaat door. Op dit moment zoeken de onderzoekers uit welke genen van invloed zijn op hoe vaak en hoeveel cannabis mensen tot zich nemen.