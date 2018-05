De antenne moet meer inzicht geven in de periode kort na de oerknal.

De Netherlands Chinese Low-Frequence Explorer (kortweg NCLE) is gisteren gelanceerd. De radio-antenne lift mee op de Chinese satelliet Chang’e 4 en is momenteel onderweg naar de achterzijde van de maan. “Alles is succesvol verlopen en onze antenne is nu op weg naar het zogeheten tweede Lagrangepunt (L2) van het aarde-maan systeem. Dat ligt op zo’n 65.000 kilometer van de maan,” zo vertelt Marc Klein Wolt, verbonden aan het Radboud Radio Lab, dat meewerkte aan de bouw van de antenne.

Naar verwachting komt de Chinese satelliet waar de antenne deel van uitmaakt over twee maanden op het L2-punt aan. Eenmaal op positie zullen de drie vijf meter lange antennes worden uitgeklapt. Vanaf dat moment zal de antenne op zoek gaan naar zwakke radiosignalen uit het vroege heelal. Die radiosignalen zijn op aarde – door toedoen van de dampkring – niet waar te nemen. Aan de achterzijde van de maan zou dat wel moeten lukken. Gehoopt wordt dat de unieke antenne meer inzicht geeft in de periode kort na de oerknal, toen de eerste sterren het levenslicht zagen.

De succesvolle lancering is niet alleen goed nieuws voor de Nederlandse onderzoekers. Ook de Chinezen zijn ongetwijfeld in hun nopjes. Nu de Chang’e 4-satelliet onderweg is naar zijn bestemming, kunnen de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de lancering van een maanlander en -rover. Deze zullen via de Chang’e 4-satelliet contact houden met de aarde. De lander en rover zullen naar verwachting later dit jaar het luchtruim kiezen. Het is de allereerste missie die naar het oppervlak aan de achterzijde van de maan voert.