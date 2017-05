Eindelijk weten we hoe de populaire therapie zo’n grote impact kan hebben op stressvolle herinneringen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie die op grote schaal wordt toegepast en erop gericht is om herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen te verminderen. Tijdens de behandeling maakt de cliënt simpele oogbewegingen terwijl hij of zij nare herinneringen oproept.

Opgelost

Hoewel EMDR-therapie veelvuldig – met succes – wordt ingezet, is het werkingsmechanisme onduidelijk. Een nieuw onderzoek, uitgevoerd aan het Radboud UMC, brengt daar verandering in. Onderzoeker Linda de Voogd toont namelijk aan dat het maken van oogbewegingen een hersengebied dat herinneringen opslaat, onderdrukt.

Hersenactiviteit

De Voogd trekt die conclusie nadat ze de hersenactiviteit van mensen bestudeerde terwijl deze mensen oogbewegingen maakten. Ze vergeleek die hersenactiviteit met de hersenactiviteit in rust. Wanneer mensen oogbewegingen maakten, bleek de amygdala – een hersengebied dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen – onderdrukt te worden. “Het onderdrukken van dit gebied zorgt ervoor dat we de herinneringen die opgeroepen worden, vergeten,” vertelt De Voogd. “De oogbewegingen trekken je volledige aandacht, waardoor je geen aandacht meer kunt hebben voor de herinnering.”

De Voogd hoopt dat haar studie ertoe leidt dat EMDR beter geaccepteerd wordt. “Tot nu toe was bekend dat de therapie werkt, maar nog niet hoe. Nu het werkingsmechanisme bekend is, zal dit waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden bieden om de therapie te verbeteren.”