Kinderen blijken een soort super-spieren te hebben die niet zo snel moe worden én sneller herstellen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond wat ouders die zich wel eens aan potje voetbal of tikkertje met hun kinderen hebben gewaagd, allang weten: kinderen zijn niet moe te krijgen. “De meesten van ons kunnen zich herinneren dat ze als kind uren en uren buiten rond konden rennen, de volgende dag wakker werden en het weer gingen doen, maar als we dat nu als volwassenen zouden proberen, zouden we kapot zijn,” stelt onderzoeker Tony Blazevich. Hoe komt dat toch?

Experiment

Daar hebben Blazevich en collega’s nu onderzoek naar gedaan. Ze verzamelden daartoe drie verschillende groepen mensen: volwassen duursporters, kinderen die tussen de 8 en 12 jaar oud waren en volwassenen die niet regelmatig aan zware lichamelijke inspanning deden. Vervolgens lieten ze alle proefpersonen zo hard mogelijk fietsen en keken hoe zij na afloop daarvan herstelden.

Vermoeid

Het onderzoek wees uit dat de spieren van de kinderen heel goed bestand waren tegen vermoeidheid. Wat dat betrof konden de kinderen zich zelfs meten met de volwassen duursporters! En na afloop bleken de kinderen zelfs sneller te herstellen dan de duursporters.

Stofwisseling

Het goede uithoudingsvermogen van de kinderen bleek deels te verklaren te zijn door de manier waarop hun lichaam energie opwekt. “Zij (de kinderen, red.) produceren in vergelijking met volwassenen meer van hun energie aerobisch,” stelt Blazevich. “Een aerobische stofwisseling maakt gebruik van zuurstof dat aan het bloed wordt onttrokken om energie voort te brengen en produceert in tegenstelling tot het anaerobische systeem geen melkzuur dat spiervermoeidheid veroorzaakt. Daarnaast waren de kinderen sneller dan zelfs de getrainde duursporters in staat om het melkzuur uit hun spieren af te voeren, waardoor ze snel konden herstellen.”

Het onderzoek kan heel nuttig zijn voor sportdocenten of kinderen die een carrière in de atletiek ambiëren. “Onze studie laat zien dat het uithoudingsvermogen van de spieren vaak heel goed is bij kinderen, dus het is wellicht beter om te focussen op andere gebieden van fitheid, zoals sporttechniek, sprintsnelheid of spierkracht.” Zo kan de optimale training voor kinderen ontstaan “zodat ze beter presteren en meer lol hebben in sport”.