Over een paar jaar zal Boeing astronauten naar het ISS gaan vervoeren. En dit is het pak dat die astronauten zullen dragen!

Jarenlang bracht de Russische Sojoez- en – inmiddels gepensioneerde – Amerikaanse Spaceshuttle astronauten naar het internationale ruimtestation. Maar binnenkort is het transport van astronauten naar het ISS niet langer het domein van wereldnatiën. Onder het zogenoemde Commercial Crew Program maken twee Amerikaanse bedrijven – Boeing en SpaceX – zich klaar om het stokje (deels) over te nemen. SpaceX hoopt in mei 2018 voor het eerst een bemand ruimtevaartuig naar het ISS te sturen. Een maand later zal Boeing volgen.

Boeing

De afgelopen jaren hebben beide bedrijven hard gewerkt aan het ruimtevaartuig en de draagraket. Maar er komt natuurlijk meer kijken bij het organiseren van een bemande vlucht naar het ISS. Zo is ook een ruimtepak onontbeerlijk. En Boeing heeft nu het ruimtepak onthuld waarin de eerste astronauten die door het bedrijf bij het ISS zullen worden afgeleverd, gekleed zullen gaan.

Het pak

Het ruimtepak is een stuk lichter en comfortabeler dan het ruimtepak dat astronauten tijdens een heen- en terugreis met de spaceschuttle droegen. Het pak weegt – met alle accessoires – zo’n 9 kilo. Dat is bijna 5 kilo minder dan de pakken van de Spaceshuttle-astronauten. Het pak is bovendien koeler en flexibeler dan eerdere ruimtepakken.

“Het belangrijkste is dat het pak je in leven houdt,” stelt astronaut Eric Boe die het pak uitgebreid testte. “Het is veel lichter, veel nauwsluitender en simpeler en dat laatste is altijd goed. Gecompliceerde systemen kunnen namelijk op meer manieren kapot gaan, dus simpel is in dit geval altijd beter.”

Boe en zijn collega’s Doug Hurley en Suni Williams bereiden zich momenteel voor op de eerste Commercial Crew-vluchten die in 2018 moeten plaatsvinden. Tijdens hun training probeerden ze ook het ruimtepak uit. Ze deden dat in een nagebouwde Starliner – het ruimtevaartuig waarmee Boeing astronauten bij het ISS gaat brengen. Het pak heeft die testen glansrijk doorstaan. Het ruimtepak is veilig en functioneel, aldus NASA. En daarmee is Boeing weer een stapje dichter bij de daadwerkelijke lancering van astronauten naar het ISS.