Wie een tekst in wil voeren op zijn smartwatch hoeft niet langer te priegelen op een klein schermpje.

De smartwatch zou de wereld gaan veroveren. Maar tot op heden wil dat nog niet echt lukken. Dat komt ongetwijfeld onder meer doordat het schermpje hartstikke klein is en je voor het schrijven van berichtjes dus toch beter af bent met een smartphone. Maar nieuw onderzoek kan daar wel eens verandering in gaan brengen. Wetenschappers van de Stony Brook University hebben namelijk een heel nieuwe manier ontwikkeld om tekst op je smartwatch in te voeren.

De onderzoekers noemen het COMPASS. Langs de rand van het scherm van een smartwatch verschijnen de letters van het alfabet en door aan een ring rond het scherm te draaien, kun je drie cursoren verplaatsen en een letter selecteren. Zodra je een letter hebt getypt, probeert de smartwatch te voorspellen welk woord je wilt typen en springen de cursoren naar de letters die je hoogstwaarschijnlijk nodig hebt. Zo wordt de afstand die met de volgende rotatie overbrugd moet worden, verkleind.

Natuurlijk is het gebruik van deze innovatieve invoermethode wel even wennen. Maar de onderzoekers hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ze hebben de proef al op de som genomen en een aantal proefpersonen zo’n 90 minuten met de invoermethode laten stoeien. Na anderhalf uur was de invoersnelheid gestegen van 10 naar 12,5 woorden per minuut.