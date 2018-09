“Het maakt niet uit hoe je het visualiseert; het ziet er eng uit.”

Aan het woord is Antti Lipponen, onderzoeker aan het Finse Meteorologisch Instituut. Hij zette de zogenoemde GISS Surface Temperature Analysis (kortweg GISTEMP) om in onderstaande animatie.

In de animatie zie je de temperatuurafwijkingen die in individuele landen tussen 1880 en 2017 werden gemeten. Er is sprake van een afwijking als het kouder of warmer is dan normaal in een specifieke periode en op een specifieke plek het geval is. De term ‘normaal’ verwijst hierbij naar de gemiddelde temperatuur die op die plek en in die periode tussen 1951 en 1980 werd gemeten.

Verandering

In de animatie is goed te zien dat er in de laatste jaren van de negentiende eeuw en beginjaren van de twintigste eeuw sprake is van een lagere temperatuur dan ‘normaal’. Maar dat verandert als we het einde van de twintigste eeuw naderen. En aan het begin van de 21e eeuw kleuren huiveringwekkend veel landen donkerrood.

Nog een animatie

Het is niet voor het eerst dat Lipponen met een pakkende animatie omtrent klimaatverandering op de proppen komt. Een jaar geleden presenteerde hij onderstaande animatie die eveneens duidelijk laat zien dat landen stuk voor stuk warmer worden. En niet zo’n klein beetje ook.

Met de animaties komen de op data gefundeerde waarschuwingen van wetenschappers tot leven. Je kunt met eigen ogen zien hoe de aarde warmer wordt. De animaties zijn bedoeld als wake-upcall. Niet alleen voor de burger, maar met name ook voor politici, die na het alom bejubelde Parijse klimaatakkoord te hebben gesloten er eigenlijk nog weinig aan hebben gedaan om dat klimaatakkoord handen en voeten te geven.