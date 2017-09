De boom kan meer dan 30 meter hoog worden en toch hadden onderzoekers ‘m nog nooit beschreven.

Wetenschappers ontdekten de nieuwe soort in Peru, langs een pad dat ooit door de Inca’s werd gebruikt. De boom heeft de naam Incadendron esseri gekregen en daarmee is niet alleen een nieuwe soort, maar zelfs een heel nieuw geslacht ontdekt.

Flinke jongen

Het is bijzonder dat onderzoekers de boom nu pas hebben ontdekt. Het is namelijk geen kleine jongen: I. esseri kan meer dan 30 meter hoog worden en heeft een stam die meer dan 60 centimeter breed kan worden. Bovendien komt de boom overvloedig voor in een gebied dat zich uitstrekt van het zuidelijke deel van Peru tot Ecuador. “Incadendron vertelt ons hoe weinig we begrijpen van het leven op onze planeet,” stelt onderzoeker Miles Silman. “Het laat zien dat er nog zoveel onbekende biodiversiteit is en dat er overduidelijk overal – op afgelegen plekken, maar ook in onze eigen achtertuin – nieuwe soorten op ontdekking wachten.”

Hoewel I. esseri veelvuldig voorkomt, lijkt de toekomst van de gloednieuwe soort weinig rooskleurig. De boom wordt bedreigd door ontbossing. Daarnaast lijkt ook klimaatverandering een probleem te zijn, aangezien de boom bij vrij specifieke temperaturen gedijt. “Als de temperaturen stijgen, moeten de populaties het hogerop zoeken, waar het koeler is,” stelt Silman.

De boom kan gerekend worden tot de wolfsmelkfamilie. Tot deze familie behoren ook de rubberbomen en de cassave. En net als veel van zijn familieleden ‘bloedt’ I. esseri wanneer deze beschadigd raakt. Er komt dan een wit sap uit de boom zetten dat de boom beschermt tegen insecten en ziektes.