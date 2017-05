De oviraptor legde enorme eieren in een nest dat tot wel drie meter groot kon zijn.

Onderzoekers kwamen de nieuwe soort op het spoor nadat ze een aantal gefossiliseerde dinosauruseieren en een bij de eieren aangetroffen embryo bestudeerden. Hun bevindingen zijn terug te vinden in het blad Nature Communications.

De eieren

De eieren en het embryo werden al in de jaren negentig van de vorige eeuw in Henan (China) ontdekt. Maar nu pas hebben wetenschappers de vondst gedetailleerd bestudeerd en beschreven. De eieren in kwestie zijn tot wel 45 centimeter lang en wegen zo’n vijf kilo. Daarmee behoren ze tot de grootste dinosauruseieren die tot op heden zijn teruggevonden. De eieren lagen in een nest dat een diameter van 2 tot 3 meter had en waarschijnlijk in totaal 24 of meer eieren herbergde.

Oviraptor

“Jarenlang was het een mysterie wat voor dinosaurus deze enorme eieren legde en nesten bouwde,” vertelt onderzoeker Darla Zelenitsky. “Omdat ook fossielen van grote theropoden, zoals tyrannosaurussen, in de gesteenten van Henan werden teruggevonden, dachten sommige mensen in eerste instantie dat de eieren aan een tyrannosaurus toebehoorden. Dankzij dit fossiel weten we nu dat deze eieren gelegd zijn door een gigantische oviraptor.”

Het bestaan van die oviraptor was onderzoekers tot voor kort onbekend. Het gaat dus om een nieuwe soort. De wetenschappers hebben ‘m de naam Beibeilong sinensis gegeven. De dinosaurus leefde zo’n 90 miljoen jaar geleden.

Vogelachtig

Hoewel er tot op heden geen resten van volwassen B. sinensis zijn teruggevonden, kunnen de onderzoekers op basis van de eieren en het embryo wel meer zeggen over hoe deze dinosaurussen er eenmaal volgroeid uitzagen. Ze moeten zo’n acht meter lang zijn geweest en een slordige 3 ton hebben gewogen. Ze hadden vleugels, veren en deden met een spitse snuit wel een beetje denken aan de vogels van vandaag de dag.

Volgens de onderzoekers is deze oviraptor – voor zover we nu weten – de grootste dinosaurus die op een met eieren gevuld nest zat en voor zijn jongen zorgde.