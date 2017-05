Archeologen hebben een nieuw soort pliosaurus gevonden in Rusland, namelijk de Luskhan Itilensis. Volgens een internationaal team van onderzoekers verandert de vondst onze kijk op de evolutie van de groep.

Pliosaurussen zwommen 147 miljoen jaar geleden in zee. Ze konden tien tot twintig meter lang worden en aten allerlei zeedieren, zoals zeereptielen, vissen en inktvissen. Pliosaurussen waren niet moeders mooisten. Ze hadden namelijk een lange krokodilachtige kop met een lange rij messcherpe tanden. Onderzoekers weten nog niet precies waarom dit reptiel uitstierf.

In een nieuw paper in het wetenschappelijke vakblad Current Biology melden onderzoekers dat zij een nieuw soort pliosaurus hebben ontdekt. De schedel van het fossiel is al in de herfst van 2002 gevonden langs de rivier de Wolga, nabij de stad Ulyanovsk, maar nu pas is het dier geclassificeerd.

Het grote verschil met andere pliosaurussen is dat de Luskhan Itilensis een smalle kaak had, waardoor het dier veel meer op een dolfijn dan op een krokodil leek. “Het laat zien dat er niet één groep pliosaurussen was, maar dat er allerlei niches waren”, zegt hoofdauteur van Valentin Fischer van de universiteit van Luik.

De onderzoekers zijn daarnaast tot de conclusie gekomen dat pliosaurussen het zo’n 145 miljoen jaar geleden, tijdens het einde van het Jura, moeilijk hadden. Toch krabbelden ze zich overeind, om enkele tientallen miljoenen jaren later definitief van het toneel te verdwijnen.