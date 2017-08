Voor het eerst in bijna tien jaar zijn onderzoekers weer op een nieuwe tektonische ‘microplaat’ gestuit.

De plaat heeft de naam Malpelo gekregen en bevindt zich voor de westkust van Ecuador. Dat schrijven onderzoekers in het blad Geophysical Research Letters. Het is de 57e plaat die tot op heden ontdekt is.

Grote en kleine platen

Er zijn zo’n tien grote tektonische platen op aarde te vinden. Die platen drijven en bewegen op de aardmantel die zich – op een geologische tijdschaal – gedraagt als een vloeistof. Maar wat maar weinig mensen weten, is dat tussen de grote platen vele kleine platen te vinden zijn.

Malpelo

De Pacifische Plaat ontmoet twee van die kleinere platen: de Cocos- en Nazca-plaat. Maar onderzoekers hebben nu aan de hand van de bewegingen van deze drie platen ontdekt dat er nog een vierde plaat van de partij is. De onderzoekers hebben deze plaat de Malpelo-plaat gedoopt, daarmee is de plaat vernoemd naar een eiland en onderzeese bergrug die deze herbergt.

Overigens denken de onderzoekers dat het een kwestie van tijd is voor er opnieuw een plaat wordt ontdekt. Want de onderzoekers hebben goede aanwijzingen dat in dit gebied nog een ons tot op heden onbekende tektonische plaat te vinden is.