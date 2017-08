Zelfs in huis wekt de zonnebril door de dag heen nog zo’n 400 milliwatt op, genoeg om bijvoorbeeld een gehoorapparaat van energie te voorzien.

De zonnebril is het werk van wetenschappers van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Om de zonnebril te kunnen maken, deden zij een beroep op organische zonnecellen. Deze zonnecellen zijn flexibel, transparant en wegen bijna niets. Bovendien kunnen ze in alle vormen en kleuren gemaakt worden.

De zonnebril

De onderzoekers lieten organische zonnecellen vervaardigen die precies in het montuur van een bril pasten. De zonnecellen zijn zo’n 1,6 millimeter dik en wegen slechts zes gram. De onderzoekers brachten de gekleurde, semi-transparante zonnecellen aan op de glazen van een zonnebril.

De energie die de zonnecellen opwekken, wordt gebruikt om een microprocessor en twee kleine schermpjes – die verwerkt zitten in de brillenpoten – draaiende te houden. Op de schermpjes wordt de intensiteit van het daglicht en de temperatuur weergegeven.

Energie

En de zonnebril – Solar Glasses gedoopt door de onderzoekers – wekt nog aardig wat energie op. Zelfs binnen kan er per glas zo’n 200 milliwatt worden opgewekt. Daar kun je niet je laptop mee opladen, maar wel een stappenteller of gehoorapparaat mee draaiende houden.

“De Solar Glasses die wij ontwikkeld hebben, zijn een voorbeeld,” vertelt onderzoeker Dominik Landerer. Ze laten zien hoe organische zonnecellen kunnen worden toegepast op plekken en manieren die ondenkbaar zijn wanneer je alleen de beschikking hebt over conventionele – op silicium gebaseerde – zonnecellen. “Wij brengen zonne-energie naar plekken waar andere technologieën op het gebied van zonne-energie falen,” aldus onderzoeker Alexander Colsmann. In de toekomst kunnen de organische zonnecellen ook ingezet worden op grotere glazen, denk aan ramen of lichtkoepels.