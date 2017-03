Nieuw onderzoek suggereert dat Afrikaanse olifanten in het wild gemiddeld slechts twee uur per dag te slapen.

En daarmee zijn ze wellicht de kortst slapende zoogdieren ter wereld. Dat stellen Zuid-Afrikaanse onderzoekers in het blad PLoS ONE.

Twee olifanten

De onderzoekers monitorden gedurende 35 dagen de verrichtingen van twee Afrikaanse olifanten in Botswana. Beide olifanten waren van het vrouwelijke geslacht en gaven leiding aan een groep soortgenoten. De onderzoekers implanteerden bij beide olifanten een klein apparaatje in de slurf. Dat apparaatje hield nauwkeurig bij wanneer de vrouwtjes sliepen. Een tweede apparaatje dat rond de hals van de olifanten was bevestigd, verraadde in welke positie de olifanten sliepen.

Twee uurtjes

Uit het onderzoek blijkt dat de olifanten gemiddeld slechts twee uur per dag sliepen. Soms zat er tot wel 46 uur tijd tussen twee van die dutjes. In de lange periode tussen dutjes luierden de olifanten ook niet: ze legden grote afstanden (soms wel 30 kilometer) af, mogelijk doordat ze enigszins opgejaagd werden door leeuwen of stropers.

Remslaap

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de olifanten slechts één keer in de paar dagen de moeite nemen om liggend van hun dutje te genieten. Het zou betekenen dat ze ook maar weinig in een remslaap komen. Deze fase van slaap kan een olifant namelijk niet staand doormaken, omdat tijdens de remslaap de spieren ontspannen zijn. “Het lijkt erop dat olifanten slechts elke drie tot vier dagen in de remslaap gaan, oftewel dromen, en dat maakt olifanten uniek,” stelt onderzoeker Paul Manger. Men zou zich zelfs af kunnen vragen of olifanten deze slaapfase überhaupt wel kennen.

Afrikaanse olifanten zijn de grootste landdieren die vandaag de dag nog op aarde rondlopen. Dat ze kort slapen is enerzijds niet heel verrassend: onderzoek suggereert dat grotere dieren geneigd zijn om minder te slapen. Toch is het verrassend dat de twee olifanten uit dit onderzoek maar twee uurtjes dutten. Eerder onderzoek naar het slaapgedrag van Afrikaanse olifanten suggereerde namelijk dat ze vier tot zes uur per dag slapen. Tijdens eerdere onderzoeken werden echter olifanten in gevangenschap bestudeerd. “Dit onderzoek laat zien dat wilde olifanten in hun natuurlijk habitat slechtst twee uur per dag slapen.” Daarmee slapen ze korter dan elk ander dier waarvan tot op heden de slaapduur is vastgesteld. “Maar dat lijkt verband te houden met hun enorme lichaamsomvang.”