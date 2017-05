Vorig jaar oktober stortte Schiaparelli neer op het oppervlak van de rode planeet. Het onderzoek naar deze crash is nu afgerond, zo laat de Europese ruimtevaartorganisatie weten.

De onderzoekers concluderen dat tegenstrijdige informatie in de boordcomputer ervoor zorgde dat de afdalingsprocedure vroegtijdig werd beëindigd. Dit staat uitvoerig beschreven in een onderzoeksrapport. Het goede nieuws is dat het grootste deel van de afdaling goed verliep. Maar omdat de afdalingsprocedure werd gestaakt, kwam Schiaparelli vanaf een hoogte van 3,7 kilometer in een vrije val terecht en viel de lander logischerwijs te hard op het Martiaanse oppervlak.

Hoewel de ExoMars 2020-rover op dezelfde manier landt als Schiaparelli, zijn er wel enkele verschillen. Het belangrijkste verschil is dat ExoMars 2020 twee parachutes krijgt. De ene parachute wordt uitgeworpen bij supersonische snelheden, de tweede parachute bij een lagere snelheid (subsonisch).

Overigens is het al wel zeker dat ExoMars 2020 doorgaat. Ondanks de gefaalde Schiaparelli-missie willen de Europeanen en de Russen naar Mars. Er is al teveel geld geïnvesteerd in de missie om het nu stop te zetten. In totaal wordt er de komende tijd zo’n 450 miljoen euro extra in ExoMars 2020 gepompt. Iets minder dan een kwart daarvan zal door ESA zelf moeten worden opgehoest.