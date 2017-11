De objecten werden bijna een eeuw geleden al ontdekt, maar sindsdien keek niemand er meer naar om.

Onderzoekers van Tübingen hebben voor het eerst gouden fragmenten van de schat uit het graf van Toetanchamon onderzocht. De objecten zijn afkomstig van de beroemde vondst van de Engelse archeoloog Howard Carter in 1922. Destijds werden de artefacten gefotografeerd, ingepakt en vervolgens opgeborgen in een kist. Voor bijna een eeuw keek niemand meer naar de stukken om.

Decoratief

Een groep van conservatoren, Egyptologen en specialisten in de archeologie haalt de objecten weer tevoorschijn. Vier jaar lang spendeerden ze uren in het lab om de stukken te herstellen. Uiteindelijk werden er honderd bijna complete gouden items in elkaar gepuzzeld. De onderzoekers denken dat deze gebruikt werden voor decoratieve stukken op pijlenkokers en hoofdtooien.

Afbeeldingen

Ook de afbeeldingen op de gouden stukken werden onderzocht. Zo troffen de onderzoekers vechtende dieren aan en geiten aan de boom des levens. Opvallende afbeeldingen, omdat dit onbekende tekeningen zijn in de Egyptische kunst. “Waarschijnlijk zijn deze motieven, die ooit in Mesopotamië werden ontwikkeld, via Syrië naar het Middellandse-Zeegbied en Egypte gekomen,” legt professor Peter Pfälzner uit. “Dit laat zien hoe groot de rol was die het oude Syrië speelde tijdens de bronstijd.”

Raadsel

Opvallend genoeg werden er vergelijkbare gouden applicaties met soortgelijke afbeeldingen gevonden in een tombe in de Syrische stad Qatna. Een team onder leiding van Pfälzner ontdekte daar in 2002 het onaangetaste graf van een koning. Het graf dateerde uit de tijd rond 1340 V.C. en is daarmee net iets ouder dat het graf van Toetanchamon. “Dit wekte onze interesse bij het onderzoek naar de Egyptische vondsten,” zegt Pfälzner. “Nu moeten we nog het raadsel oplossen van hoe de Syrische motieven op de gegraveerde gouden stukken in Egypte terecht zijn gekomen.” Volgens de onderzoeker hoeft het niet zo te zijn dat de stukken zelf uit verre oorden kwamen. Na een chemische analyse van het goud zou het ook kunnen dat de stukken in verschillende Egyptische werkplaatsen zijn gefabriceerd. Wellicht hield één werkplaats er een Syrische stijl op na.

Op dit moment worden de stukken tentoongesteld in Caïro. In de toekomst zullen de objecten worden overgeplaatst naar het vernieuwde Egyptische Museum in de buurt van de piramides in Gizeh. Nu, bijna een eeuw nadat de stukken zijn ontdekt, is de wetenschappelijke analyse van één van de meest sensationele archeologische vondsten uit Egypte eindelijk voltooid.