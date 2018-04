Is dit dan de oplossing voor één van de grootste milieuproblemen van dit moment?

Britse en Amerikaanse onderzoekers bestudeerden het enzym PETase. Dit enzym is recent ontdekt en verteert het veelgebruikte polyethyleentereftalaat (PET), een plastic dat onder meer gebruikt wordt om de bekende petflessen te maken. Wanneer dit plastic in het milieu belandt, kan het daar eeuwenlang rond blijven zwerven. Maar PETase kan het dus afbreken. En dat maakte onderzoekers nieuwsgierig. Ze besloten dan ook om uit te zoeken hoe dit enzym precies werkte. En om daar een beter beeld van te krijgen, lieten ze het actieve deel van het enzym een mutatie ondergaan. En tot hun grote verbazing bleek de PETase-mutant beter in staat te zijn om plastic af te breken dan PETase zelf!

Over PETase PETase is een natuurlijk enzym dat vermoedelijk geëvolueerd is in een recyclingscentrum in Japan. Het helpt bacteriën aldaar om plastic af te breken en als een bron van voedingsstoffen te gebruiken.

Toeval

“Toeval speelt vaak een significante rol in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en onze ontdekking vormt daarop geen uitzondering,” aldus onderzoeker John McGeehan. “Hoewel de verbetering bescheiden is, suggereert deze onverwachte ontdekking dat er ruimte is om deze enzymen verder te verbeteren en dat brengt ons dichter bij een recycling-oplossing voor de groeiende berg gedumpt plastic.”

PET en PEF

Het gemuteerde enzym bleek bovendien niet alleen raad te weten met PET, maar ook met PEF. Dit is een bio-plastic – deels gebaseerd op plantensuiker – dat in de toekomst wellicht de glazen bierflesjes overbodig kan maken.

De onderzoekers hopen de komende tijd verder te gaan sleutelen aan het enzym. En het kan allemaal heel hard gaan. “Het is heel goed mogelijk dat we in de komende jaren een industrieel proces zien ontstaan dat PET en mogelijk ook andere substanties zoals PEF, PLA en PBS weer om te zetten in hun originele bouwblokken, zodat ze voor een heel groot deel gerecycled kunnen worden,” aldus McGeehan.