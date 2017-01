De meteorieten die we nu als zeldzaam bestempelen, landden meer dan 466 miljoen jaar geleden regelmatig op aarde.

Tot die conclusie komen onderzoekers in het blad Nature Astronomy. Het is verrassend. Aangenomen werd namelijk dat het zonnestelsel de afgelopen 500 miljoen jaar vrij stabiel was. “Dus het is verrassend dat de meteorietenstroom zo’n 467 miljoen jaar geleden zo anders was dan nu,” vindt onderzoeker Birger Schmitz.

466 miljoen jaar geleden

Meteorieten zijn stenen die vanuit de ruimte op aarde vallen. De stenen komen vrij tijdens botsingen tussen planetoïden, manen en zelfs planeten en vormen een afspiegeling van de samenstelling van deze hemellichamen. Zo’n 466 miljoen jaar geleden vond er op grote afstand van de aarde een enorme botsing plaats. Een object sloeg in op een planetoïde die vervolgens uit elkaar spatte. Brokstukken van die planetoïde vallen sindsdien richting de aarde.

Micrometeorieten

Maar hoe zagen de meteorieten die vóór die grote botsing plaatsvond op aarde terechtkwamen, eruit? Daarvoor moet je eigenlijk kijken naar meteorieten die meer dan 466 miljoen jaar geleden op aarde landden. Maar dergelijke meteorieten worden niet vaak teruggevonden. Daarom richtten onderzoekers zich in hun studie op micro-meteorieten – kleine stukjes steen (met een diameter kleiner dan 2 millimeter) – die voor die tijd op aarde terechtkwamen. Dergelijke micro-meteorieten zijn wat minder zeldzaam.

Vesta

Uit een analyse van die micro-meteorieten blijkt dat deze heel anders waren dan de meteorieten die vandaag de dag op aarde landen. Maar liefst 34 procent van de onderzochte meteorieten die meer dan 466 miljoen jaar geleden op aarde landden, behoorden tot de zogenoemde ‘primitieve achondrieten’. Ter vergelijking: slechts 0,45 procent van de meteorieten die vandaag de dag op aarde landen, behoren tot dit type. Weer andere, oude micrometeorieten bleken resten van Vesta te zijn: de helderste planetoïde die ook vanaf de aarde zichtbaar is en meer dan een miljard jaar geleden een botsing meemaakte.

“We ontdekten dat de meteorietenstroom en de variatie aan meteorieten die op aarde vielen, heel, heel anders was dan vandaag de dag,” concludeert onderzoeker Philipp Heck. “Wanneer je naar de meteorieten kijkt die de afgelopen 100 miljoen jaar op aarde zijn gevallen, krijg je geen compleet beeld.” Onderzoeker William Bottke legt uit: “Het bestuderen van meteorieten die vanuit de planetoïdengordel op aarde worden afgeleverd kun je vergelijken met het bestuderen van aardverschuivingen die op verschillende momenten op de helling van een berg ontstaan. De stenen die je vandaag de dag aan de voet van de berg vindt, komen voornamelijk voort uit een aantal recente aardverschuivingen. Ga je verder terug in de tijd dan zijn oudere landverschuivingen belangrijker. Hetzelfde geldt voor planetoïden die uiteen zijn gevallen: jongere exemplaren domineren de huidige meteorietenstroom, terwijl in het verleden de oudere exemplaren domineerden.” Meer inzicht in die verschillende meteorietenstromen is belangrijk, benadrukt Heck. “Meer weten over de verschillende soorten meteorieten die door de tijd heen zijn gevallen, geeft ons meer inzicht in de evolutie van de planetoïdengordel en de wijze waarop verschillende botsingen ontstonden.”