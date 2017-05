De omvang van 39 gletsjers in Montana is sinds 1966 zo sterk afgenomen dat sommige de naam ‘gletsjer’ niet eens meer mogen dragen.

Tot die conclusie komen onderzoekers nadat ze 37 gletsjers in het Glacier National Park en twee gletsjers op het land van de US Forest Service onder de loep namen. De omvang van alle gletsjers blijkt sinds 1966 enorm te zijn afgenomen. Gemiddeld zijn de gletsjers 39 procent kleiner geworden. Maar er zijn ook gletsjers bij wiens omvang in dezelfde periode maar liefst 85 procent is afgenomen. En slechts 26 van de 39 gletsjers zijn nu nog groter dan 25 acres: eenmaal onder de 25 acres wordt een ijsmassa niet langer als gletsjer gezien.

Het onderzoek

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van luchtfoto’s en satellietbeelden die door de jaren heen van de gletsjer zijn gemaakt. Ook reisden de onderzoekers enkele jaren op rij naar de gletsjers af om delen van de gletsjers die vanuit de lucht lastig te zien zijn (bijvoorbeeld omdat ze bedekt zijn met puin) te bestuderen.

Wist je dat Glacier National Park aan het begin van de vorige eeuw nog 150 gletsjers telde?

Klimaatverandering

Dat de omvang van de gletsjers zo sterk is afgenomen, schrijven de onderzoekers toe aan klimaatverandering. De effecten daarvan zijn niet alleen in Montana zichtbaar. Veel in gebergten gelegen gletsjers in de VS en daarbuiten hebben het moeilijk. “Hoewel de krimp (van gletsjers, red.) in Montana ernstiger is dan op sommige andere plekken in de VS, is het in lijn met trends die we wereldwijd zien,” stelt onderzoeker Andrew Fountain.

Dat er in het Glacier National Park zoveel ijs smelt, is zorgwekkend. Het kan volgens onderzoeker Daniel Fagre grote gevolgen hebben voor de organismen die in het park leven. En dan met name voor de organismen die in het water leven en onder meer te maken krijgen met meer smeltwater en veranderende watertemperaturen. Ook kan het verdwijnen van de gletsjers een enorme impact hebben op het toerisme in Montana. Het Glacier National Park trok vorig jaar nog 2,9 miljoen bezoekers.