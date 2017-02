NASA heeft posters vrijgegeven die het hart van de reislustigen onder ons ongetwijfeld een sprongetje laten maken.

Gisterenavond kon je op Scientias.nl lezen dat astronomen een bijzondere ontdekking hebben gedaan. Rond de ster TRAPPIST-1 stuitten ze op zeven aardachtige planeten, waarvan er drie in de leefbare zone te vinden zijn.

Op reis naar TRAPPIST-1e

Naar aanleiding van die ontdekking heeft NASA nu een aantal geweldige posters vrijgegeven, waaronder het exemplaar hieronder dat in de toekomst zo in de etalage van een ruimtereisbureau kan worden gehangen. De poster promoot een reisje naar TRAPPIST-1e. En dat is echt een aanrader, aldus NASA, want het uitzicht moet geweldig zijn. “Op zo’n 40 lichtjaar van de aarde biedt een planeet genaamd TRAPPIST-1e een adembenemend uitzicht: heldere objecten aan de hemel die doen denken aan grotere en kleinere versies van onze maan. Maar dit zijn geen manen. Het zijn andere aardachtige planeten in een spectaculair planetenstelsel. Deze zeven rotsachtige werelden kruipen rond hun kleine, weinig heldere, rode ster zoals een gezin rond een kampvuur kruipt. Elk van deze planeten kan vloeibaar water bevatten, maar de planeet die je hier ziet – de vierde planeet van de TRAPPIST-1-ster – bevindt zich in de leefbare zone, het gebied rond een ster waarin de kans op detectie van vloeibaar water het grootst is.” Toekomstige ruimtetoeristen zouden naar dit systeem kunnen reizen en vervolgens kunnen ‘planeet-hoppen’.

TRAPPIST-1e versus Proxima b De planeten rond TRAPPIST-1 zijn grofweg tien keer verder van ons verwijderd dan de dichtstbijzijnde aardachtige planeet die ooit is ontdekt: Proxima b. Deze planeet bevindt zich op zo’n 40 biljoen kilometer afstand en zelfs een superlicht ruimtevaartuig dat door een zonnezeil wordt aangedreven , zou er nog 20 jaar over doen om de planeet te bereiken.

Best ver weg

Het klinkt geweldig, maar verheug je nog maar niet te veel op dit reisje. Want naar astronomische begrippen mag TRAPPIST-1 dan dichtbij zijn, de ster is toch nog een slordige 40 lichtjaar van ons verwijderd. Dat betekent dat licht er zelfs veertig jaar over doet om van de aarde naar TRAPPIST-1 te reizen. En wij mensen zijn nog lang niet in staat om met een snelheid die ook maar in de buurt komt van de snelheid van het licht te reizen. Dus even TRAPPIST-1e bezoeken in de voorjaarsvakantie zit er voorlopig niet in.

Artistieke uitspattingen

Naast deze fraaie poster heeft NASA nog veel meer fraaie afbeeldingen omtrent TRAPPIST-1 vrijgegeven. Daaronder bevinden zich een paar artistieke werken.

Infographics

Maar ook een aantal infographics die nog maar eens bewijzen hoe bijzonder dit planetensysteem is. Zo is het planetensysteem onder meer extreem compact. Zelfs de planeet die het verst van de ster verwijderd is (TRAPPIST-1h) staat nog dichter bij zijn ster dan Mercurius – de binnenste planeet uit ons zonnestelsel – bij de zon staat.

Sterker nog: het systeem doet qua onderlinge afstanden meer denken aan het systeem dat bestaat uit Jupiter en zijn manen.

Meer weten over TRAPPIST-1 en zijn planeten? Of de posters op hoge resolutie downloaden? Neem eens een kijkje op de site die NASA speciaal voor dit spectaculaire planetenstelsel in het leven heeft geroepen.