Gedacht werd dat er maar elf van deze grotten waren, maar nu hebben onderzoekers een twaalfde grot ontdekt.

Het is voor het eerst in zestig jaar dat onderzoekers een grot ontdekken die ooit Dode Zee-rollen herbergde. Een bijzondere ontdekking dus.

Geplunderd

Archeologen hebben de grot helemaal uitgekamd en moeten concluderen dat deze grondig geplunderd is. Er zijn dan ook geen boekrollen meer te vinden. Maar de archeologen weten zeker dat de grot ooit wel boekrollen herbergde. Er zijn namelijk tal van kokers gevonden waarin deze boekrollen werden opgeslagen. Ook stuitten onderzoekers op een touwtje dat ooit rond een boekrol geknoopt zat en een doek die ooit rond zo’n boekrol gewikkeld was. Daarnaast werd er één stukje opgerold perkament gevonden dat bijna klaar was om beschreven te worden. “De ontdekkingen wijzen er zonder enige twijfel op dat de grot boekrollen bevatte en dat deze gestolen zijn,” stelt onderzoeker Oren Gutfeld.

Pijlpunten

Naast objecten die bij de boekrollen hoorden, zijn er ook nog andere voorwerpen gevonden. Bijvoorbeeld pijlpunten en een versierd zegel, gemaakt van carneool (een kwarts). De vondsten wijzen erop dat de grot in de koper- en nieuwe steentijd benut werd.

Race tegen de klok

Ondanks dat er geen boekrollen zijn teruggevonden, is de ontdekking van deze grot heel belangrijk, stelt Israel Hasson, namens de IAA (Israel Antiquities Authority). Want wie zegt dat er geen dertiende of veertiende Dode Zee-rollen-grot is? “De belangrijke ontdekking van nog een boekrollengrot onderschrijft het feit dat er nog veel werk te verzetten is in de woestijn van Judea en dat er nog veel belangrijke vondsten gedaan kunnen worden.” Maar de tijd dringt. “Het is een race tegen de klok, want dieven stelen het cultureel erfgoed om er zelf beter van te worden.”

De eerste Dode Zee-rollen werden in 1947 door Bedoeïenen op de markt gebracht. Toen archeologen dat ter ore kwam, zochten ze de grot op waarin deze boekrollen waren gevonden. De grot bevond zich nabij de Qumram-nederzetting. Onderzoekers bestudeerden ook andere grotten in het gebied en troffen in de jaren die volgden nog eens 10 grotten aan die boekrollen bevatten. Het gaat in totaal om zo’n 800 manuscripten die tussen 200 voor en 68 na Christus geschreven zijn. Sommige boekrollen zijn kopieën van Bijbelboeken. Ook werden er boekrollen gevonden met daarin gezangen en gebeden. De boekrollen zijn van grote waarde, omdat ze een beeld geven van het ontstaan van het rabbijns jodendom en het christendom.