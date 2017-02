NASA’s Dawn-ruimtesonde heeft voor het eerst organisch materiaal gevonden op de dwergplaneet Ceres. Dit materiaal is gevormd op Ceres zelf en komt dus niet van buitenaf.

Het zijn zogenoemde alifatische verbindingen, oftewel bouwstenen van koolstof die mogelijk belangrijk waren voor de vorming van leven op aarde. Er zijn onvoldoende gegevens verzameld om de samenstelling van het organische materiaal vast te stellen. Toch lijken de materialen op teerachtige mineralen, zoals asfaltiet.

Het is aannemelijk dat het materiaal in het binnenste van Ceres is ontstaan. Ceres vertoont namelijk tekenen van hydrothermale activiteit, dus het binnenste van de dwergplaneet is nog niet helemaal afgekoeld. Bij de Occator-krater is een heldere vlek te zien, die rijk is aan carbonaatmineralen. Onderzoekers denken dat deze mineralen uit het binnenste zijn gesijpeld. Wellicht geldt dit ook voor het organische materiaal rondom de Ernutet-krater.

“Eerder vonden we al carbonaatmineralen, waterijs en zouten op Ceres”, vertelt onderzoeker Dr. Simone Marchi van het Southwest Research Institute. “Dankzij de nieuwe ontdekking van organisch materiaal op Ceres beschikt de dwergplaneet over de belangrijkste ingrediënten van leven.”