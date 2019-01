En breekt daarmee een record.

Terwijl alle ogen in de afgelopen nacht gericht waren op de New Horizons-missie, gebeurde er op een slordige 110 miljoen kilometer afstand ook iets bijzonders. Ruimtesonde OSIRIS-REx nestelde zich in een baan rond planetoïde Bennu. En daarmee sneuvelde een nieuw record. Nog niet eerder cirkelde een ruimtesonde rond zo’n klein hemellichaam als Bennu.

Manoeuvre

OSIRIS-REx arriveerde begin december bij Bennu, maar nestelde zich gisterenavond rond 20.45 uur pas in een baan rond Bennu. Om in een baan rond het hemellichaam te belanden, moest de sonde gedurende acht seconden zijn stuwraketten activeren. Dat resulteerde in een kleine manoeuvre die OSIRIS-REx in een nauwe baan rond Bennu bracht. De sonde is momenteel slechts 1.75 kilometer van het hart van Bennu verwijderd en heeft zo’n 62 uur nodig om een rondje rond de planetoïde te voltooien.

Geringe zwaartekracht

Om OSIRIS-REx in een stabiele baan rond Bennu te laten draaien, wordt een beroep gedaan op de zwaartekracht van de planetoïde. Deze moet OSIRIS-REx invangen. Maar de kleine planetoïde heeft een zeer geringe zwaartekracht (vergelijkbaar met ongeveer vijfmiljoenste van de zwaartekracht van de aarde). Vandaar dat de afstand tussen Bennu en OSIRIS-REx momenteel ook zo klein is: als er meer afstand tussen Bennu en de ruimtesonde zou zitten, zou de zwaartekracht van Bennu geen grip kunnen houden op de ruimtesonde. Maar zelfs nu de afstand tussen Bennu en OSIRIS-REx zo klein is, gaan onderzoekers ervan uit dat de ruimtesonde zo af en toe in actie moet komen om niet bij Bennu weg te zweven. “De zwaartekracht van Bennu is zo beperkt dat krachten zoals straling van de zon en thermische druk van het oppervlak van Bennu veel relevanter kunnen worden en veel meer met de ruimtesonde kunnen gaan spelen dan het geval zou zijn wanneer deze rond de aarde of Mars cirkelt, waar zwaartekracht verreweg de belangrijkste kracht is,” legt onderzoeker Dan Wibben uit.

Nu OSIRIS-REx zich in een nauwe baan rond Bennu bevindt, worden binnenkort ook veel betere beelden van Bennu verwacht. Tevens verwachten onderzoekers meer te weten te komen over de massa en zwaartekracht van Bennu. Die informatie is heel belangrijk voor de toekomstplannen van OSIRIS-REx: in de zomer van 2020 moet de sonde naar het oppervlak van Bennu afdalen om wat materiaal te verzamelen. Dat materiaal moet dan in september 2023 op aarde worden afgeleverd.