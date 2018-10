En dit is nog maar het begin: de sonde zal onze moederster nog dichter naderen.

Vorige week was Helios 2 – een Duitse ruimtesonde die in de jaren zeventig actief was – de recordhouder. Maar de Parker Solar Probe heeft daar dit weekend verandering in gebracht door dichter bij de zon te komen dan Helios 2 ooit is geweest. De Parker Solar Probe moest de afstand tussen zichzelf en de zon daartoe tot iets meer dan 42,7 miljoen kilometer zien te verkleinen. En dat is dus gelukt.

Nieuwe records

Als alles volgens plan gaat, blijft de Parker Solar Probe zijn eigen record de komende jaren verbeteren. NASA hoopt dat de ruimtesonde in 2024 het ultieme record neerzet door de afstand tussen het oppervlak van onze moederster tot iets meer dan 6 miljoen kilometer te verkleinen.

De snelste

Afgelopen weekend heeft de Parker Solar Probe trouwens twee records verbroken. De sonde kwam niet alleen recordbrekend dicht bij de zon, maar behaalde ook een recordbrekend hoge snelheid ten opzichte van de zon. Het record voor snelste ruimtesonde ten opzichte van de zon stond eveneens op naam van Helios 2. De sonde zette het record in april 1976 neer door met een snelheid van 246960 kilometer per uur ten opzichte van de zon te bewegen. En de Parker Solar Probe was afgelopen weekend dus sneller. Ook dit record zal spoedig weer sneuvelen; uiteindelijk moet de Parker Solar Probe een topsnelheid neerzetten van iets meer dan 692000 kilometer per uur (ten opzichte van de zon).

Two records in one day! At about 10:54 p.m. EDT, #ParkerSolarProbe surpassed 153,454 miles per hour, making it the fastest-ever human-made object relative to the Sun. This breaks the record set by Helios 2 in 1976: https://t.co/eXi86Eb51T pic.twitter.com/Nci2qF1iQ9 — NASA Sun & Space (@NASASun) 30 oktober 2018

Eerste scheervlucht

De Parker Solar Probe werd half augustus gelanceerd en begin deze maand – met behulp van een zwaartekrachtsslinger van Venus – richting de zon gestuurd. Hoewel de afstand tussen de Parker Solar Probe en de zon nu al recordbrekend klein is, zal deze de komende dagen nog verder verkleind worden. Begin volgende maand staat dan de eerste scheervlucht langs de zon op het programma, waarbij de sonde onze ster tot zo’n 24 miljoen kilometer nadert. Dat lijkt misschien nog een behoorlijke afstand, maar tijdens die scheervlucht duikt de ruimtesonde reeds in de zonne-atmosfeer.

Extreme temperaturen

Om onze zon zo dicht te kunnen naderen, moet je natuurlijk van goede huize komen. De Parker Solar Probe wordt niet alleen blootgesteld aan intens zonlicht, maar ook aan extreme temperaturen. Gelukkig is de sonde daarop berekend. Lees er Om onze zon zo dicht te kunnen naderen, moet je natuurlijk van goede huize komen. De Parker Solar Probe wordt niet alleen blootgesteld aan intens zonlicht, maar ook aan extreme temperaturen. Gelukkig is de sonde daarop berekend. Lees er hier meer over!

De Parker Solar Probe is een technologisch hoogstandje (zie kader hierboven) waar NASA lang en hard aan heeft gewerkt. Maar als de sonde alle missiedoelen waarmaakt, is dat harde werken meer dan de moeite waard geweest. NASA hoopt dat de Parker Solar Probe meer inzicht geeft in het ontstaan van de zonnewind en de magnetische velden op de zon. Tevens moet de ruimtesonde het mysterie van de corona oplossen: de temperaturen in de zonne-atmosfeer liggen namelijk veel hoger dan op het oppervlak van de zon. Maar we begrijpen nog niet hoe dat kan. Meer weten over de Parker Solar Probe? Lees dan eens het uitgebreide achtergrondartikel dat eerder over de missie is verschenen.